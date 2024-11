UCI Multiplex GmbH

UCI BLACK WEEK DEAL

Unlimited Kino-Flatrate Angebot ab 49 Euro

Bochum (ots)

Kinofans müssen jetzt schnell sein. Ab dem 25. November gibt es bei UCI die Kino-Flatrate Unlimited Card im Black Week Deal.

Wer sich die Karte ab sofort bis zum 1. Dezember sichert, zahlt für die 3 Monats-Unlimited-Premium Flatrate einmalig 49,- Euro. Die 12-Monats-Unlimited-Premium-Flatrate ist für einmalig 199,- Euro erhätlich. Mit dem Premium-Abo sieht man alle Filme in allen UCI Kinos in Deutschland nach Wunsch. Mit den aktuellen Filmstarts wie Vaiana 2, Gladiator oder Red One: Alarmstufe Weihnachten sowie den Highlights Wicked, Kraven the Hunter, Mufasa oder Der Sptitzname in den Startlöchern, ein unschlagbares Angebot. Das Angebot ist unter uci-blackweek.de buchbar.

UCI bietet kurz nach dem Neustart der Unlimited Card die Kinoflatrate für kurze Zeit im Angebot als Black Week Deal. Kinofans, die das Premium-Abo bis zum 1. Dezember in der 3-Monats oder 12-Monatsvariante erwerben, sparen mehr als 20% auf den eigentlichen Preis. Die 3 Monats-Unlimited-Premium Flatrate ist für einmalig 49,- Euro, die 12-Monats-Unlimited-Premium-Flatrate für einmalig 199,- Euro erhätlich. Alle Zuschläge sind in der Premium-Variante inklusive. Lediglich für das IMAX-Format wird ein Zuschlag von 4,- Euro pro Film erhoben.

Darüber hinaus ist ab sofort gegen Vorzeigen der Karte ein Menü-Angebot exklusiv für Inhaber der Unlimited Card an den Erfrischungstheken der UCI Kinos verfügbar. Die 3 oder 12 Monats-Unlimited Card ist gültig ab dem Kaufdatum. Nach Ablauf der 3 oder 12 Monate fällt ein Monatsbeitrag von 24,90 Euro an. Die Karte kann dann monatlich gekündigt werden.

Die neue UCI Unlimited Card ist seit Anfang des Monats in einem neuen Preismodell verfügbar. Sie kann jetzt bereits mit einer Mindestlaufzeit von drei Monaten erworben werden. Sie kostet dann 19,90 Euro in der Basisvariante und 24, 90 EUR in der Premiumvariante. In der Premiumvariante sind bereits alle Zuschläge bis auf den IMAX-Zuschlag enthalten. Die Basisvariante ab 17,90 Euro setzt wie bisher eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten voraus. In der Premiumvariante reduzieren sich die bisherigen 23,40 Euro auf 22,90 Euro im Monat bei dieser längeren Laufzeit.

Die neue UCI Unlimited Card ist ab sofort unter uci-unlimited.de erhältlich. Hier ist auch eine komplette Übersicht des neuen Preismodells möglich.

