UCI Multiplex GmbH

UCI Kinos zeigen BTS - RM: RIGHT PEOPLE, WRONG PLACE

BTS Fan-Event am 5., 7. und 8. Dezember

Bochum

UCI EVENTS bringt die bewegende Dokumentation zur Entstehung des zweiten Soloalbums von BTS-Star RM an drei Terminen als limitierte Fan-Events auf die große Kinoleinwand. RM: RIGHT PEOPLE, WRONG PLACE nur am 05. Dezember um 17 Uhr, am 07. Dezember um 14.30 Uhr und 08. Dezember um 20 Uhr in koreanischer Originalversion mit deutschen Untertiteln in allen UCI Kinos. Die Tickets kosten 16,-EUR zzgl. VIP-Zuschläge und sind ab sofort online, über die UCI-App oder direkt an der Kinokasse erhältlich.

"Ich habe versucht, herauszufinden, inwieweit ich als RM oder als Kim Namjoon wirklich ehrlich zu mir selbst sein kann." Wer ist er wirklich? Anführer von BTS, den Pop-Ikonen des 21. Jahrhunderts, Solokünstler RM oder einfach Kim Namjoon. Auf der Suche nach der Antwort legt RM in seinem zweiten Soloalbum "Right Place, Wrong Person" ungewohnte Gefühle und Geschichten offen.

Right People, Wrong Place" fängt den achtmonatigen Entstehungsprozess von RMs zweitem Soloalbum 'Right Place, Wrong Person' ein und beschreibt seine Überlegungen darüber, wie ehrlich er sowohl als RM als auch als Kim Namjoon sein kann, wobei er den Spagat zwischen Dankbarkeit für die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird, und dem Druck und der Angst, die mit seinem Status einhergehen, schafft.

Als Anführer von BTS und als Solokünstler hat RM tief über die Frage nachgedacht: "Was für ein Mensch bin ich wirklich?" und die ungewohnten Gefühle und Geschichten, die er erlebt hat, in sein zweites Soloalbum einfließen lassen. Der Film "RM: Right People, Wrong Place" dokumentiert diese Reise und zeigt seine Hingabe und Reflexionen in einem authentischen Licht. Unter der Regie von Lee Seok-jun, der für seine Zusammenarbeit mit verschiedenen Musikern bei Musikvideos bekannt ist, schafft der Film ein visuell beeindruckendes Erlebnis, das die einzigartige Atmosphäre von "RM: Right People, Wrong Place" einfängt.

