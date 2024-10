UCI Multiplex GmbH

UCI Kinos zeigen Gaming Highlight: League of Legends World Championship

Das Finale am 2. November live aus London

Im UCI Luxe East Side Gallery auch die Swiss Stage im Oktober aus Berlin

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am 2. November entscheidet sich, wer in diesem Jahr den Titel des "League of Legends"-Weltmeisters bei dem prestigeträchtigsten E-Sports-Event der Welt für sich beanspruchen kann. UCI EVENTS überträgt das mit Spannung erwartete Finale live aus London in ausgewählte Kinos auf die große Leinwand. Das Finale der League of Legends World Championships wird als Viewing Party am 02. November ab 14.45 Uhr auf der Kinoleinwand der UCI Kinos Ruhr Park Bochum, Mundsburg Hamburg, Elbe Park Dresden, Düsseldorf, Duisburg und des UCI Luxe East Side Gallery Berlin zu sehen sein. Im Berliner Luxuskino wird außerdem die zweite Woche der Swiss Stage live aus der Berliner Riot Games Arena am 10., 11., 12. und 13. Oktober übertragen.

Nach dem großen Erfolg der vergangenen League of Legends-Events präsentiert UCI EVENTS im Rahmen seiner eSports-Reihe auch in diesem Jahr das Finale der League of Legends World Championships live auf der großen Leinwand. 20 Teams aus der ganzen Welt haben sich für die Teilnahme an den World Championships qualifiziert. In den UCI Kinos verwandelt sich der Kinosaal in eine eSport-Arena, wenn Gaming-Fans gemeinsam mitfiebern und die Entscheidung im Titelkampf hautnah und live miterleben können.

Im UCI Luxe East Side Gallery Berlin können Fans bereits die Plays um den Einzug ins Viertelfinale miterleben. Hier wird zusätzlich die zweite Woche der Swiss Stage am 10., 11., 12. und 13. Oktober live aus der Riot Games Arena übertragen.

Tickets kosten 15EUR ggf. zzgl. VIP-Zuschlag pro Vorstellung und sind ab sofort unter uci-kinowelt.de oder an den Kinokassen erhältlich.

Original-Content von: UCI Multiplex GmbH, übermittelt durch news aktuell