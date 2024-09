Das KINOFEST in den UCI Kinos / Am 7. und 8. September alle Filme fünf Euro

UCI Multiplex GmbH

Am 7. und 8. September alle Filme fünf Euro

Am 7. und 8. September können alle Kinofans und die, die es werden wollen, zum Preis von 5 EUR ein ganzes Wochenende lang die Magie des Kinos erleben. UCI feiert das KINOFEST und hat ein abwechslungsreiches Filmprogramm, ein KINOFEST Menü und klimatisierte Kinosäle im Angebot. Der Preis von 5 EUR gilt für alle Filme und alle Vorstellungen, für IMAX-Vorstellungen (in ausgewählten UCI Kinos) wird ein geringer Zuschlag von 2 EUR erhoben. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, ist UCI auch beim diesjährigen vierten bundesweiten KINOFEST dabei. Tickets sind unter uci-kinowelt.de und an den Kinokassen erhältlich.

Zu sehen sind die größten Blockbuster des Sommers wie den DisneyPixar-Hit ALLES STEHT KOPF 2, den neuesten Minion-Spaß ICH - EINFACH UNVERBESSERLICH 4 und natürlich DEADPOOL & WOLVERINE und NUR NOCH EIN EINZIGES MAL.

Auch das beliebte Disney Channel Mitmachkinofindet am KINOFEST Wochenende statt. Hier kann mit den Disney Helden gesungen, getanzt und gelacht werden. Ein aktives Kinoerlebnis für die ganze Familie.

Zum KINOFEST gibt es aber auch WAS IST SCHON NORMAL?, den Kinohit, der in Frankreich bislang schon mehr als 9 Millionen Zuschauer begeistert hat, endlich auch in Deutschland im Kino. Oder die Kinofest-Preview von THE CROW, der Neuauflage des Kultklassikers mit Bill Skarsgård in der Titelrolle des dunklen Rächers. Außerdem zeigen wir DIE UNBEUGSAMEN 2 - GUTEN MORGEN, IHR SCHÖNEN!. In seinem neuen Dokumentarfilm wirft Torsten Körner jetzt einen Blick auf die andere Seite des Eisernen Vorhangs und zeichnet ein lebendiges Gruppenporträt ostdeutscher Frauen aus den verschiedensten Gesellschaftsbereichen der DDR.

