NORMA

Erfolgreicher Expansionskurs geht weiter: NORMA-Expansionsleiter erweitern ihr Netzwerk auf der Expo Real 2025

Wachstum im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Auch in diesem Jahr war NORMA vom 6. bis 8. Oktober wieder mit über 40 Expansionsleiterinnen und Expansionsleitern bei der Expo Real in München vertreten. Damit zeigt der Lebensmittelhändler, dass Wachstum und die gezielte Erweiterung des Geschäftsgebiets wichtige Teile der Unternehmensstrategie sind. Gleichzeitig nutzten die Kolleginnen und Kollegen des Discounters die führende Messe der Immobilienwirtschaft, um das deutschlandweite Netzwerk zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen. Denn: Gerade die guten Verbindungen in den Immobilienmarkt, zu Städten und Gemeinden, Wirtschaftsförderern, Investoren, Projektentwicklern und Bauunternehmen helfen, schneller die idealen Standorte für neue Filialen und Niederlassungen zu finden, zu erwerben und zu bebauen.

NORMA wird als verlässlicher Partner wahrgenommen

Dass sich die Messeteilnahme der NORMA-Mitarbeitenden aus Deutschland, Frankreich, Tschechien und Österreich lohnt, zeigt sich in den zahlreichen konstruktiven Gesprächen mit Marktteilnehmenden der Immobilienbranche und im positiven Feedback auf das Vorgehen von NORMA. Die gewachsenen Beziehungen sorgen dafür, dass das Nürnberger Unternehmen in ganz Deutschland als verlässlicher Partner wahrgenommen wird. Daher werden bereits im Rahmen der Messe mit den Gesprächspartnern erste Potenziale für die NORMA-Expansion ausgelotet und das gemeinsame Vorgehen in der Umsetzung besprochen. Auf dieser Basis wird in den kommenden Wochen ein weiterer Austausch stattfinden, um die passenden Objekte zum Kauf oder zur Miete für NORMA herauszufiltern.

Ziel des Discounters bei der Auswahl der Standorte ist es, auf der einen Seite kleinere Geschäfte in Innenstadtlagen, die bereits in die Jahre gekommen sind, sinnvoll zu ersetzen und auf der anderen Seite das Geschäftsgebiet durch zusätzliche Standorte weiter auszubauen. Gerade moderne, großflächige Neubauten mit ausreichend Parkplätzen an stark frequentierten Verkehrslagen sieht der fränkische Lebensmittelhändler als wichtige Zukunftsperspektive.

Potenzial wie kaum ein anderer Lebensmittelhändler

NORMA hält viele Potenziale bereit - für Kundinnen und Kunden aber auch für Partnerinnen und Partner. Das ergibt sich vor allem aus dem Expansionsgedanken, der zum Ziel hat, das Filialnetz weiter zu verdichten und damit die weißen Flecken auf der Landkarte in Deutschland nach und nach zu schließen. Gepaart mit Synergieeffekten in der Logistik und stetig kürzer werdenden Lieferwegen wird NORMA damit nicht nur nachhaltiger. Auch für die Partnerinnen und Partner auf der Immobilien-Seite ergeben sich großartige Potenziale.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell