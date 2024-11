R+V Versicherung AG

R+V unterstützt Tafel Deutschland bei Suche nach Helfern

Wiesbaden (ots)

Der genossenschaftliche Versicherer R+V wirbt für das Ehrenamt und ein Engagement bei den bundesweit knapp 1.000 Tafeln.

Die R+V Versicherung wirbt unter dem Motto "#ehrensache" für ein ehrenamtliches Engagement bei den Tafeln in Deutschland. Im Rahmen dieser Haltungskooperation wird der Versicherer in einer ersten Phase bis Ende dieses Jahres den Tafeln Deutschland eine mediale Bühne geben - vor allem in Social Media wie etwa Instagram, Facebook und TikTok. Darüber hinaus hat die R+V unter www.ehrensache.ruv.de ein eigenes Portal mit vielfältigen Informationen rund um die Arbeit bei der Tafel Deutschland etabliert. Von diesem Portal aus gelangen Interessierte zudem direkt auf die Homepage der Tafel Deutschland und können sich dort als ehrenamtliche Helfer melden.

"60.000 Engagierte unterstützen bei den Tafeln Menschen, die wenig Geld haben, mit geretteten Lebensmitteln. Damit leisten sie einen wichtigen sozialen und ökologischen Beitrag zu unserer Gesellschaft. Wir freuen uns, dass die R+V Versicherung dieses Engagement wertschätzt und uns hilft, mehr Menschen für ein Ehrenamt zu begeistern", sagt Andreas Steppuhn, Vorsitzender der Tafel Deutschland.

"Ehrenamt und genossenschaftliche Haltung passen sehr gut zusammen. Wir haben die gleichen Werte, sind geprägt vom Miteinander, lassen andere nicht allein und handeln gemeinschaftlich", erläutert Jens Hasselbächer, Vorstand Kunden & Vertrieb, das Engagement der R+V. "Die Tafeln in Deutschland leisten mit ihrer Hilfe für armutsbetroffene Menschen einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Seit vielen Jahren fördern wir bereits die Tafel an unserem Hauptsitz in Wiesbaden. Da lag es auf der Hand, dass wir nun auch die Tafeln bundesweit unterstützen."

Das Engagement der R+V Versicherung für die Tafel Deutschland setzt eine seit Ende 2023 laufende Haltungskommunikation zur Unterstützung des Ehrenamts in Deutschland fort. Die Aktion der R+V startete mit dem Aufruf, sich als ehrenamtlicher Retter bei der DLRG zu engagieren. Jetzt setzt die R+V diese Kampagne mit der Tafel Deutschland und auch dem Verein Viva con Agua, der sich in Deutschland und weltweit mit vielen ehrenamtlichen Helfern für eine bessere Wasserversorgung einsetzt, fort.

Über die Tafel Deutschland

Mehr als 970 Tafeln gibt es in Deutschland. Sie sammeln Lebensmittel unter anderem aus dem Einzelhandel, die nicht mehr verkauft werden können, und geben sie an Menschen in Armut weiter, die sich eine ausgewogene Ernährung oft nicht leisten können. Rund 60.000 Helferinnen und Helfer engagieren sich bei den Tafeln. Gemeinsam retten sie rund 265.000 Tonnen Lebensmittel pro Jahr. Die Tafel Deutschland unterstützt die einzelnen Tafeln in ihrer Arbeit und vertritt sie gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Weitere Informationen zur Tafel Deutschland unter www.tafel.de.

