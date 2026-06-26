Straubinger Tagblatt

Die Widerspruchslösung könnte mehr Menschen vor dem Sterben bewahren

Straubing (ots)

Die bisherigen Erfahrungen mit der Organspende lassen nur einen Schluss zu: Das bisherige Prozedere reicht nicht aus, den Bedarf an Spenderorganen zu decken. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland im unteren Bereich der Organspende-Tabelle und profitiert noch dazu seit Jahren von Spenden aus dem Ausland. Das System muss also reformiert werden. 2020 hat der Bundestag die Widerspruchslösung zwar abgelehnt, doch erst vergangenes Jahr befürwortete sie der Bundesrat. Daran sollte angeknüpft werden. Die Widerspruchslösung ist radikal, könnte aber viel mehr Menschen vor dem Sterben bewahren.

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