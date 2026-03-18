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Cybersecurity Awareness: aDvens schult Mitarbeitende mit Escape Game

München (ots)

Cybersecurity Awareness sollte nicht nur graue Theorie bleiben. Daher bietet aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Cybersicherheit in Europa, Organisationen ein immersives Cyber Escape Game an, um Mitarbeitende zu schulen.

Denn klassische Schulungen zur Cybersecurity Awareness haben Grenzen, was eine nachhaltige Veränderung des Verhaltens der Teilnehmer angeht. Rein theoretisch erlerntes Wissen verblasst mit der Zeit. Hier setzt das Cyber Escape Game von aDvens an. Durch die emotionale Erfahrung wird das theoretische Wissen in konkrete Reflexe überführt. So bleibt das Gelernte länger im Gedächtnis. Außerdem dient das Escape Game gleichzeitig dem Teambuilding. Benötigt wird lediglich ein Raum pro Sitzung mit Internetzugang, einem Monitor, einem Tisch sowie Steckdosen.

Im Szenario hat sich die Künstliche Intelligenz PANOPTIK-AI verselbständigt und droht, weltweit ausgerollt zu werden. Den Teilnehmenden bleiben 60 Minuten, um die Eskalation zu stoppen. Dafür müssen sie Hinweise analysieren, Entscheidungen unter Zeitdruck treffen und im Team reagieren - ähnlich wie in realen Incident-Response-Situationen. Denn die drei bis sechs Spieler pro Runde schlüpfen in die Rolle des Cyber Response Teams mit der Aufgabe, die KI auszuschalten.

Über aDvens

aDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead" ("Gemeinsam und voraus"). Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services (SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet. aDvens ist seit 2025 zertifizierte B Corporation.

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