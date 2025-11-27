PRESSEPORTAL Presseportal Logo

aDvens GmbH

Ein europäischer Cybersicherheitsmarktführer mit klarer Mission: aDvens erhält B CorpTM-Zertifizierung

München (ots)

aDvens, einer der führenden europäischen Anbieter für Cybersicherheitslösungen und SOC-as-a-Service-Spezialist, hat die B CorpTM-Zertifizierung (Benefit Corporation) erhalten, welche die positiven sozialen und ökologischen Auswirkungen des aDvens-Geschäftsmodells würdigt. Diese Zertifizierung wird von B Lab vergeben, einer im Jahr 2006 gegründeten, unabhängigen gemeinnützigen Organisation und zeichnet Unternehmen aus, die hohe Standards hinsichtlich sozialem und ökologischem Engagement, Verantwortung und Transparenz erfüllen.

"Wir sind sehr stolz auf die B CorpTM-Zertifizierung für aDvens", sagt Andreas Süß, CEO DACH (aDvens GmbH). "Das ist ein starkes Zeichen für unsere Kunden und Partner. Wir sind nicht nur ein zuverlässiger Partner für Cybersicherheit, sondern wir setzen uns mit unserem sozialen und ökologischen Engagement für die Gesellschaft als Ganzes ein."

Schutz vor Bedrohungen für jene, die einen Unterschied machen

Die Mission von aDvens besteht darin, Menschen und Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen - insbesondere jene, die positive Veränderungen in der Gesellschaft vorantreiben. Um weitere soziale und ökologische Initiativen zu unterstützen, reinvestiert aDvens einen signifikanten Teil des von ihm generierten Umsatzes im Stiftungsfonds "aDvens for People and Planet". Allein im Jahr 2025 wurden aus dem Fonds mehr als 2 Mio. Euro investiert.

Über aDvens

aDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead".

Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services (SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.

Pressekontakt:

Schwartz Public Relations
Florian Stark
Sendlinger Straße 42A
80331 München
+498921187166
advens@schwartzpr.de

Original-Content von: aDvens GmbH, übermittelt durch news aktuell

