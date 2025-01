Yutong Bus

Yutong Bus blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 auf dem internationalen Markt zurück und setzt seinen starken Innovationskurs fort

Zhengzhou, China (ots/PRNewswire)

Dem Unternehmen gelang ein Durchbruch: Das jährliche Gesamtabsatzvolumen erreichte 46.918 Einheiten – eine Steigerung von 28,48 % gegenüber dem Vorjahr

Yutong Bus („Yutong", SHA: 600066), ein Nutzfahrzeughersteller aus Asien, setzte das rasche Wachstum und den Innovationskurs der Bustechnologie fort und förderte strategische Entwicklungen wie Elektromobilität und intelligente Vernetzung. Mit einem Absatz von 46.918 Reisebussen im Jahr 2024, was einem Anstieg von 28,48 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wurde ein großer Durchbruch erzielt.

Yutong hat seine „glokale" Strategie im Jahr 2024 mit neuen Technologien vorangetrieben, darunter sein Dual-Mode-Transmission (DMT)-Hybridsystem auf Events in Mexiko, Kasachstan und der Mongolei sowie seine neuen Reisebusse der C-Serie, den Van 6 und eine Reihe weiterer faszinierender nachhaltiger Transportinnovationen, wie den DMT Hybrid H10.

Yutong hat auch sein internationales Netzwerk erweitert, das tief reichende Einblicke in die Produktionsstärke, die Forschungskompetenz und die innovativen Fortschritte von Yutong Bus im Bereich der neuen Energietechnologie gewährt. Darüber hinaus eröffnete das Unternehmen seine erste neue Fabrik für Energie-KD-Bausätze in Katar. Bis 2024 werden weltweit 16 lokale Produktionsstätten in Betrieb sein.

Yutong hat auf allen seinen Märkten ein starkes Engagement im Bereich der unternehmerischen Sozialverantwortung bewiesen. Im März leistete das Unternehmen Hilfe bei Überschwemmungen in Kasachstan, unter anderem mit lebenswichtigen Gütern und dem Austausch von Fahrzeugteilen. Während der Green Travel Week von Brisbane warb Yutong für Umweltbewusstsein und erhielt vom AWCPD eine Anerkennung für die Unterstützung von Frauen und Kindern. Zusammen mit dem lokalen Händler Pelican hat Yutong außerdem eine kohlenstofffreie Waldbepflanzung in Großbritannien durchgeführt.

Yutong sicherte sich im Jahr 2024 bedeutende internationale Aufträge, darunter

214 E12-Busse für Chile

250 E12-Busse für Griechenland

46 Flughafen-Pendelbusse für Spanien

600 ZK6116HG-Busse für die Mongolei, 274 Hybridbusse für Mexiko, 100 Trolleybusse für Kasachstan und 500 V6-Leichtbusse für Lateinamerika

Yutong-Busse haben sich unter extremen Umweltbedingungen bewährt. Im Januar 2024 legte der E18PRO in Kasachstan 374 Kilometer bei -25 °C zurück, während der U12 als einziger chinesischer New Energy Bus den Polarkreis überquerte. Der E11PRO zeigte bei 60 °C Bodentemperatur eine bemerkenswerte Effizienz und verbrauchte nur 0,74 kWh/km, während der T15E bei -20 °C in Finnland eine beeindruckende Reichweite von 609 km erzielte. Im vergangenen Oktober hat der C12E in Australien mit einer einzigen Ladung 555 Kilometer zurückgelegt.

