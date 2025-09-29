aDvens GmbH

aDvens stellt SOC Maturity Assessment vor

München (ots)

aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Cybersicherheit in Europa, bietet Organisationen und Unternehmen ein SOC Maturity Assessment (SMA) an. Dabei wird das Security Operations Center (SOC) strukturiert bewertet sowie Menschen, Prozesse und Technologien gleichermaßen betrachtet. Ziel ist die Weiterentwicklung der eigenen Sicherheitsstrategie.

Das SOC ist das Herzstück einer jeden Cyberabwehr. Es erkennt Bedrohungen, reagiert auf Sicherheitsvorfälle und schützt digitale Werte. Viele SOCs arbeiten aber nicht so effektiv, wie es auf den ersten Blick scheint. Deshalb bietet aDvens im Rahmen eines SOC Maturity Assessments an, ein eindeutiges Bild über die Leistungsfähigkeit des eingesetzten SOCs sowie Empfehlungen zu erhalten, um dieses besser auf künftige Bedrohungen vorzubereiten.

Das Assessment bietet eine umfassende Bewertung des SOC-Reifegrads, eine klare Analyse von Stärken und Verbesserungspotenzial sowie maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen für den nächsten Entwicklungsschritt.

Das SMA erfolgt in vier Schritten:

Assessment-Workshop: Durchführung mit Hilfe eines strukturierten Fragebogens Analyse & Maßnahmen: Einordnung des SOC-Reifegrads und Entwicklung individueller Optimierungsschritte Abschlussworkshop: Besprechung der Resultate und Übergabe des Abschlussberichts Umsetzung (optional): Begleitung durch aDvens bei der Implementierung der empfohlenen Maßnahmen

Über aDvens

aDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead" ("Gemeinsam und voraus"). Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services (SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.

