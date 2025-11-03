aDvens GmbH

aDvens präsentiert mySOC: Managed Detection & Response Service für maximale Cyber-Resilienz

München (ots)

aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Cybersicherheit in Europa, präsentiert mit mySOC einen leistungsstarken Managed Detection & Response Service. Die plattform-agnostische Lösung zentralisiert und orchestriert alle eingesetzten Cybersicherheitslösungen - egal ob für IT oder OT.

Unternehmen und Organisationen haben die Wahl zwischen einem "100 Prozent as a Service"- oder "Bring your own Stack"-Ansatz. Die mySOC-Plattform identifiziert mit Hilfe von Machine-Learning-Algorithmen schädliche Verhaltensweisen oder Prozesse und filtert diese für die menschlichen Analysten vor. Alle gemeldeten Alarme werden für eine möglichst kurze Reaktionszeit rund um die Uhr qualifiziert und priorisiert.

"Bei aDvens kümmern sich über 600 Experten um die Cybersicherheit unserer Kunden, davon allein über 280 im Bereich mySOC", sagt Andreas Süß, CEO DACH (aDvens GmbH). "Über 400 Kunden aus unterschiedlichen Branchen und dem KRITIS-Bereich vertrauen auf unsere mySOC-Lösung."

Das mySOC-Portal ermöglicht Kunden eine umfassende Übersicht über die Effektivität ihrer Cyberabwehrmaßnahmen sowie die Zusammenarbeit mit den Analysten von aDvens. Das Ergebnis: Mit mySOC stärken Organisationen ihre Cyber-Resilienz nachhaltig, senken das Risiko erfolgreicher Angriffe und profitieren von einer kontinuierlichen Optimierung ihrer Abwehrmechanismen.

Über aDvens

aDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead" ("Gemeinsam und voraus"). Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services (SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.

Original-Content von: aDvens GmbH, übermittelt durch news aktuell