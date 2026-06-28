Reformen - Kühler Verstand statt ideologischer Hitze
Straubing (ots)
Vielleicht bräuchte es ja gar nicht so viel, um diesen Sommer noch zu drehen. Eine Nationalmannschaft, die jetzt richtig aufdreht. Temperaturen, die statt an Vorhölle an Freibad denken lassen. Und eine Bundesregierung, die sich mit kühlem Verstand statt ideologischer Hitze endlich auf ein Reformprogramm einigt. Das zwar allen gesellschaftlichen Gruppen vertretbare Zugeständnisse abverlangt, das Land aber zukunftsfest macht. Damit die Hoffnung in Firmen und Haushalte zurückkehren kann.
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