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Zählerfreunde stärkt White-Label-Angebot für Stadtwerke mit HEMS 2.0, dynamischen Tarifen und KI

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München (ots)

Zählerfreunde baut sein White-Label-Angebot für Stadtwerke weiter aus: Mit dem Launch von HEMS 2.0, der Integration von über 100 zusätzlichen Herstellern und mehr als 1.000 neuen Geräten schafft das Unternehmen die Grundlage dafür, dynamische Tarife im Energiemarkt noch intelligenter und kundenfreundlicher nutzbar zu machen.

Im Mittelpunkt stehen zwei Kernkomponenten des Zählerfreunde White-Label-Angebots: dynamische Stromtarife und ein leistungsfähiges Home Energy Management System, kurz HEMS. Damit können Stadtwerke ihren Kundinnen und Kunden eine moderne Lösung anbieten, die Energieverbrauch, Erzeugung und flexible Verbraucher wie Wärmepumpen, Wallboxen, Batteriespeicher oder PV-Anlagen intelligent miteinander verbindet.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. KI unterstützt dabei, dynamische Tarife nicht nur sichtbar zu machen, sondern aktiv nutzbar zu gestalten. So können flexible Geräte automatisiert dann eingesetzt werden, wenn Strom besonders günstig oder besonders klimafreundlich verfügbar ist. Für Endkundinnen und Endkunden wird die Energiewende dadurch einfacher, komfortabler und wirtschaftlich attraktiver.

Passend zu dieser Entwicklung ist Zählerfreunde zudem Teil eines Forschungsprojekts mit den Stadtwerken Tübingen und Trianel. Ziel ist es, neue Ansätze für die intelligente Nutzung dynamischer Tarife und die Einbindung flexibler Verbraucher im Alltag zu erproben.

Auch kundenseitig zeigt sich die positive Entwicklung des Unternehmens: Neben den Stadtwerken Dortmund konnte Zählerfreunde zuletzt auch EnBW als Kunden gewinnen. Damit wächst die Relevanz der White-Label-Lösungen von Zählerfreunde im Stadtwerke- und Energieversorgerumfeld weiter.

"Dynamische Tarife entfalten ihr volles Potenzial erst dann, wenn sie für Kundinnen und Kunden einfach und automatisch nutzbar werden. Genau hier setzen wir mit unserem HEMS 2.0, breiter Geräteintegration und KI an", sagt Jakob Kungel, Co-Founder von Zählerfreunde. "Stadtwerke erhalten damit eine White-Label-Lösung, mit der sie ihren Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert bieten und gleichzeitig aktiv zur Flexibilisierung des Energiesystems beitragen können."

Mit dem erweiterten White-Label-Angebot unterstützt Zählerfreunde Stadtwerke dabei, sich im dynamischer werdenden Energiemarkt zukunftsfähig aufzustellen, neue digitale Kundenerlebnisse zu schaffen und die Energiewende vor Ort konkret umzusetzen.

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