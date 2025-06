Forschungsgruppe Dr. Feil

Neue Hoffnung bei Arthrose: Was wirklich gegen die Schmerzen hilft

Funchal (ots)

Jahrelang galt Arthrose als unheilbar – behandelbar nur mit Schmerzmitteln oder Operationen. Doch neue Erkenntnisse zeigen: Der Körper kann sich selbst helfen, wenn man ihn richtig unterstützt. Vor allem die Ernährung spielt dabei eine Schlüsselrolle.

"Wer gezielt auf entzündungshemmende Lebensmittel setzt, kann Schmerzen deutlich lindern, Beweglichkeit zurückgewinnen und in manchen Fällen sogar auf Medikamente verzichten", sagt Dr. Wolfgang Feil. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum Arthrose kein unausweichliches Schicksal ist und wie ein natürlicher Therapieansatz neue Hoffnung für Millionen Betroffene bringt.

Die vier Säulen der Arthrosetherapie

Dr. Wolfgang Feil verfolgt beim Thema Arthrose einen umfassenden Ansatz. Anstatt sich ausschließlich auf die Behandlung von Symptomen zu konzentrieren, hat er vier zentrale Säulen entwickelt, die den Körper dabei unterstützen können, eigene Heilungsprozesse zu fördern. Diese Bausteine bilden gemeinsam eine Grundlage, die zur Linderung von Beschwerden beitragen kann.

1. Entzündungshemmende Ernährung

Im Mittelpunkt von Dr. Wolfgang Feils Strategie zur Heilung steht eine entzündungshemmende Ernährung: Bestimmte Lebensmittel helfen dabei, das entzündliche Milieu im Gelenk zu senken. Dazu gehören Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren – so etwa Leinöl, fetter Seefisch wie Lachs oder Makrele sowie Olivenöl. Ebenfalls empfehlenswert sind sekundäre Pflanzenstoffe, sogenannte Polyphenole, die in Beeren, grünem Tee und Gewürzen wie Ingwer und Kurkuma enthalten sind. Auch Gemüsesorten, die reich an Chlorophyll und Antioxidantien sind – so etwa Spinat und Brokkoli –, tragen dazu bei, oxidativen Stress zu senken. Gleichzeitig sollten Betroffene entzündungsfördernde Stoffe wie Zucker, Omega-6-reiche Öle wie z.B. Sonnenblumöl und auch Transfette vermeiden.

2. Gezielte Mikronährstoffversorgung

Neben der Ernährung spielt auch die Versorgung mit wichtigen Mikronährstoffen und spezifischen Verbindungen eine Schlüsselrolle. Vitamin D3, Magnesium und Vitamin K2, aber auch pflanzliche Mineralien aus Brennnessel, Hagebutten und Ackerschachtelhalm, fördern den Aufbau und die Stabilisierung der Knorpelstruktur. Ebenfalls empfehlenswert sind Kollagenpeptide und Aminosäuren, speziell Methionin, die die Knorpelregeneration anregen. Unterstützend wirken zudem Glucosamin und Chondroitin, die entzündungsregulierend wirken. In Kombination verbessert diese gezielte Supplementierung die Regeneration deutlich – und reduziert so die Notwendigkeit von Schmerzmitteln.

3. Regelmäßige Bewegung

Auch bewusste Bewegung ist essenziell für die Gelenkgesundheit. Gelenkschonende Aktivitäten wie Radfahren, Schwimmen oder Walking fördern die Nährstoffversorgung des Knorpels und stärken zugleich die umliegende Muskulatur. Zusätzlich hilft gezieltes Krafttraining dabei, die Gelenkstabilität zu verbessern. Ein weiterer entscheidender Faktor, der für regelmäßige Bewegung spricht, ist das Körpergewicht: Jedes verlorene Kilogramm entlastet die Gelenke nachhaltig, indem es den Druck auf die Kniegelenke um etwa vier Kilogramm pro Schritt senkt. Zudem hilft tägliche Bewegung dabei, entzündungshemmende Makrophagen zu aktivieren und regenerative Prozesse zu unterstützen.

4. Mentale Balance

Zuletzt hat auch der mentale Zustand maßgeblichen Einfluss auf die Gelenkregeneration. Der Grund: Chronischer Stress erhöht den Cortisolspiegel und blockiert dadurch Heilungsprozesse im Körper. Entsprechend wichtig ist ein gezieltes Stressmanagement. Techniken wie Meditation, Atemübungen oder Biofeedback helfen dabei, innere Ruhe zu finden und entzündungsfördernde Botenstoffe zu senken. Gleichzeitig fördern positive Emotionen und soziale Kontakte die Ausschüttung regenerationsfördernder Hormone wie Oxytocin. Ebenso wichtig ist ein erholsamer Schlaf mit mindestens sieben Stunden Tiefschlaf, um nächtliche Reparaturvorgänge im Knorpel zu unterstützen.

Fazit

Arthrose ist heute keine Einbahnstraße mehr. Mit einem ganzheitlichen Ansatz aus Ernährung, Mikronährstoffen, Bewegung und Stressbewältigung lassen sich Schmerzen effektiv reduzieren, die Beweglichkeit verbessern und Operationen oft vermeiden. Praxisdaten aus Dr. Wolfgang Feils Beratungsnetzwerk zeigen, dass Patienten bereits nach acht bis zwölf Wochen im Durchschnitt 35 Prozent weniger Schmerzmittel benötigen und bis zu 40 Prozent mehr Kniebeugung erreichen – und das ganz ohne operative Eingriffe.

Über Wolfgang Feil:

Dr. Wolfgang Feil ist Biologe, Sportwissenschaftler und der Verfasser des SPIEGEL-Bestsellers „Arthrose endlich heilen“. Er veröffentlichte in der Sportärztezeitung im August 2024 einen bahnbrechenden Artikel, in dem er studienbasiert aufzeigte, dass Arthrose entgegen der bisherigen Annahmen sehr wohl heilbar ist. MRT-gesicherte Fallbeispiele, die Arthrose mit seiner Strategie überwinden konnten, bestätigten seine neuen Erkenntnisse. Dabei basiert seine Strategie zur Heilung auf vier elementaren Bausteinen der Gesundheit: entzündungssenkende Ernährung, Bewegung mit doppelter Gelenkaktivierung, Aktivierung der Selbstheilungskräfte und Nährstoffe. Weitere Infos in seinem neuen Buch „Arthrose endlich heilen“, erschienen im GU Verlag, sowie unter https://www.dr-feil.com/.

