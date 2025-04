Forschungsgruppe Dr. Feil

Bestsellerautor Dr. Wolfgang Feil klärt auf: Der gefährliche Zusammenhang zwischen Arthrose und Herzinfarkt

Arthrose galt lange Zeit als unheilbar – eine Annahme, die Bestsellerautor Dr. Wolfgang Feil widerlegt hat. In seinem SPIEGEL-Bestseller "Arthrose endlich heilen" präsentiert er seine innovativen Ansätze zur ganzheitlichen Behandlung der Erkrankung. Dabei geht es nicht nur um die Linderung von Schmerzen und die Wiederherstellung der Gelenkfunktion – sondern auch um die Vorbeugung schwerwiegender Folgeerkrankungen. Denn: Arthrose ist eng mit chronischen Entzündungen verbunden, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herzinfarkt deutlich erhöhen können. In diesem Beitrag erläutert der Experte, wie genau dieser gefährliche Zusammenhang entsteht – und was Betroffene aktiv dagegen tun können.

Arthrose ist mehr als nur ein Verschleiß der Gelenke – sie ist ein Warnsignal des Körpers, das auf tiefere gesundheitliche Störungen hinweist. Was viele nicht wissen: Die Erkrankung betrifft nicht nur die Beweglichkeit, sondern kann auch ernsthafte Folgen für das Herz-Kreislauf-System haben. Die chronischen Entzündungen, die mit Arthrose einhergehen, bleiben nicht auf die Gelenke beschränkt – sie greifen auf den gesamten Körper über und schädigen langfristig die Blutgefäße. Das erhöht das Risiko für Herzinfarkt und andere kardiovaskuläre Erkrankungen deutlich. Doch wie genau hängen Gelenkschmerzen und Herzerkrankungen zusammen? "Die Entzündungen bei Arthrose verändern das Cholesterinprofil. Die schädlichen LDL3-Partikel nehmen zu, während das 'gute' HDL-Cholesterin in seiner Schutzfunktion gehemmt wird", erklärt Bestsellerautor Dr. Wolfgang Feil. "Diese Veränderungen verstärken die Entzündung in den Blutgefäßen und fördern zudem die Bildung von Plaque, das die Arterien verengt und das Herz belastet. Dadurch wird ein gefährlicher Teufelskreis in Gang gesetzt, der letztlich das Risiko für einen Herzinfarkt erhöhen kann."

"Doch es gibt eine gute Nachricht: Die Aussage, dass Arthrose unheilbar sei, ist überholt – wir haben heute das Wissen und die Werkzeuge, diesen Prozess umzukehren", fährt der Experte fort. In seinem neuen SPIEGEL-Bestseller "Arthrose endlich heilen" stellt der Autor, der bereits zahlreiche Gesundheitsbücher verfasst hat, eine ganzheitliche Methode vor, mit der Betroffene ihre Gelenkbeweglichkeit verbessern, Schmerzen nachhaltig lindern und die körpereigene Knorpelregeneration aktivieren können. Die sogenannte Dr.-Feil-Strategie setzt genau hier an – sie gibt dem Körper die Chance, geschädigten Knorpel aus eigener Kraft wieder aufzubauen und Arthrose langfristig zu überwinden. Weil dieses Vorgehen der gängigen medizinischen Lehrmeinung widerspricht, sorgt es in Fachkreisen für viel Aufmerksamkeit. Spätestens mit der Veröffentlichung eines eindrucksvollen Fallbeispiels in der Sportärztezeitung im August 2024 erhielt die Methode jedoch auch wissenschaftliche Anerkennung.

Arthrose als Risikofaktor für Herzinfarkte

"Eine unbehandelte Arthrose birgt zahlreiche Risiken", sagt Bestsellerautor Dr. Wolfgang Feil. "Der Grund: Die schmerzhaften Symptome führen unter anderem dazu, dass sich Betroffene weniger bewegen. Doch genau dieser Bewegungsmangel verstärkt das Problem: Er kann den Blutdruck erhöhen, den Blutzuckerspiegel verschlechtern, die Herzleistung reduzieren und zu Übergewicht führen." Die Fetteinlagerungen geben wiederum Entzündungsbotenstoffe ab, die die Entzündung im Körper weiter anheizen. So wird das Risiko für einen Herzinfarkt weiter gesteigert.

Zur Behandlung der Arthroseschmerzen greifen viele Betroffene auf nichtsteroidale Antirheumatika wie Ibuprofen zurück. Doch diese Schmerzmittel bringen ihre eigenen Risiken mit sich. Langfristig eingenommen, können sie nicht nur den Blutdruck erhöhen, sondern auch die Belastung für Nieren und Kreislaufsystem verstärken – ein weiterer Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Die Dr.-Feil-Strategie: So behandeln Betroffene ihre Arthrose ohne Schmerzmittel

Die Lösung liegt in einem ganzheitlichen Ansatz: einer Arthrose-Therapie, die nicht nur Schmerzen lindert, sondern die Entzündungen im Körper an der Wurzel packt. Genau hier setzt die Dr.-Feil-Strategie von Bestsellerautor Dr. Wolfgang Feil an. Ziel dieser Methode ist es, stille Entzündungen im Körper ganz ohne Schmerzmittel zu überwinden und gleichzeitig die natürliche Regeneration des Knorpels zu fördern. Das Ergebnis: Die Entzündung geht zurück, die Schmerzen lassen nach, und die Gelenke gewinnen ihre Beweglichkeit zurück. So verbessert sich nicht nur die Lebensqualität bei Arthrose – auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird spürbar gesenkt.

Die Dr.-Feil-Strategie zur Heilung von Arthrose beruht auf einer ganzheitlichen Herangehensweise, die darauf abzielt, Entzündungen im Körper zu reduzieren und die Gelenkfunktion nachhaltig zu verbessern. Im Mittelpunkt stehen vier miteinander verbundene Elemente: Den Anfang macht eine entzündungshemmende Ernährung, bei der gezielt Lebensmittel zum Einsatz kommen, die stille Entzündungen im Körper eindämmen. Unterstützt wird dieser Effekt durch die sogenannte doppelte Gelenkaktivierung – spezielle Übungen, die gezielt die Beweglichkeit fördern und die Durchblutung der Gelenke verbessern. Auch Stressmanagement spielt eine zentrale Rolle, denn chronischer Stress kann Entzündungen verstärken und den Heilungsprozess erheblich verlangsamen. Ergänzt wird die Strategie durch die gezielte Zufuhr von Nährstoffen, die das Immunsystem dabei unterstützen, entzündungslösende Prozesse in Gang zu setzen und die körpereigene Knorpelregeneration zu fördern. Wer die Details der Methode kennenlernen möchte, findet alle Informationen im SPIEGEL-Bestseller "Arthrose endlich heilen" von Dr. Wolfgang Feil, erschienen im GU Verlag.

Eine neue Perspektive auf Arthrose

Die traditionelle Meinung, dass Arthrose nicht heilbar sei, ist mittlerweile überholt. Neue Studien zeigen, dass eine ganzheitliche Behandlung von Arthrose nicht nur die Schmerzen lindern, sondern die Erkrankung heilen kann. In seinem Buch gibt Bestsellerautor Dr. Wolfgang Feil Betroffenen nicht nur Hoffnung, sondern auch konkrete Werkzeuge an die Hand: alltagstaugliche Rezepte, bewährte Übungen und fundiertes Wissen, mit denen sich Arthrose gezielt bekämpfen lässt. Gleichzeitig kann dieser Ansatz dazu beitragen, das Risiko für einen Herzinfarkt erheblich zu senken.

Die Heilung von Arthrose mithilfe seiner vier Bausteine stellt für den Biologen und Sportwissenschaftler nur den Beginn einer ganz neuen Medizin dar. "Meine langfristige Mission ist es, Betroffenen durch ganzheitliche Therapiemethoden dabei zu helfen, ihre Lebensqualität dauerhaft zu verbessern", sagt Bestsellerautor Dr. Wolfgang Feil. "Mit der richtigen Strategie und einem durchdachten Behandlungsplan können sie nicht nur ihre Arthrose besiegen, sondern auch ihr Herz-Kreislauf-System schützen. Der Weg ist klar: Arthrose muss nicht einfach akzeptiert werden, sie kann geheilt werden – und das ganz ohne die Risiken, die mit konventionellen Schmerzbehandlungen verbunden sind."

