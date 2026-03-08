PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PHOENIX

Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen) will aus Baden-Württemberg-Wahl "Rückenwind für die gesamte Partei ziehen."

Berlin/Bonn (ots)

­­Nach den ersten Hochrechnungen der Landtagswahl in Baden-Württemberg sieht die Bundesparteivorsitzende der Grünen das Potential, aus dem Wahlerfolg "Rückenwind für die ganze Partei" zu ziehen, so Brantner im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix. Der Kurs, den der Spitzenkandidat Cem Özdemir im Wahlkampf eingeschlagen hatte, bei dem er sich teils von der Bundespartei distanzierte, sei belohnt worden. Brantner: "Er hat zurecht gesagt: Das Land steht über der Partei." Dennoch, betont die Grünen-Politikerin: "Cem ist ein Grüner und das weiß in Baden-Württemberg jeder." Die Wahlkampfstrategie in Baden-Württemberg könne insofern auch auf die weiteren Landtags- und Senatswahlen in diesem Jahr angewandt werden: "Wir haben in Baden-Württemberg gesehen, dass wenn man auf die Herausforderungen des jeweiligen Bundeslandes eingeht, darauf gute Antworten gibt, dass man dann Vertrauen bekommt." Der allgemeine Kurs müsse deshalb sein, pragmatisch und lösungsorientiert die Probleme der Länder anzugehen. Der Auftakt des Wahljahres 2026 habe jedenfalls gezeigt, "dass wir auch wieder Wahlen gewinnen können", so Brantner gegenüber phoenix.

Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-Livestream.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: PHOENIX
Weitere Storys: PHOENIX
Alle Storys Alle
  • 08.03.2026 – 18:50

    Andreas Jung (CDU): "Üble Kampagne" gegen Manuel Hagel

    Stuttgart/Bonn (ots) - Andreas Jung (CDU) macht eine üble Kampagne gegen den CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel für die um kurz nach 18 Uhr nicht so aussichtsreichen Prognosen der Union bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg mit verantwortlich. Im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union: "Es ist wahr, da ist in den letzten Wochen was ins Rutschen gekommen. Das ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 20:19

    Israels Botschafter Ron Prosor: Angriff auf Iran ist völkerrechtskonform

    Berlin/Bonn (ots) - Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hält den Angriff Israels und der USA auf den Iran für völkerrechtskonform. Im Interview mit dem Fernsehsender phoenix sagte er: "Es ist aus meiner Sicht völkerrechtlich ganz richtig, dass wenn jemand dich eigentlich umbringen will, dass man eigentlich einen Schritt vorwärts da ist." Das ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 14:07

    "phoenix persönlich": Prof. Karl Schlögel zu Gast bei Theo Koll - Samstag, 7. März, 00:00Uhr

    Bonn (ots) - In der aktuellen Ausgabe von "phoenix persönlich" spricht Theo Koll mit dem Historiker und Osteuropa-Experten Prof. Karl Schlögel über die strategischen Ziele Wladimir Putins, die Widerstandskraft der Ukraine sowie über die Verantwortung Europas. "Es geht Putin nicht um ein paar Quadratkilometer des Donbass, sondern um eine Auseinandersetzung zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren