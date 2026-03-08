PHOENIX

Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen) will aus Baden-Württemberg-Wahl "Rückenwind für die gesamte Partei ziehen."

­­Nach den ersten Hochrechnungen der Landtagswahl in Baden-Württemberg sieht die Bundesparteivorsitzende der Grünen das Potential, aus dem Wahlerfolg "Rückenwind für die ganze Partei" zu ziehen, so Brantner im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix. Der Kurs, den der Spitzenkandidat Cem Özdemir im Wahlkampf eingeschlagen hatte, bei dem er sich teils von der Bundespartei distanzierte, sei belohnt worden. Brantner: "Er hat zurecht gesagt: Das Land steht über der Partei." Dennoch, betont die Grünen-Politikerin: "Cem ist ein Grüner und das weiß in Baden-Württemberg jeder." Die Wahlkampfstrategie in Baden-Württemberg könne insofern auch auf die weiteren Landtags- und Senatswahlen in diesem Jahr angewandt werden: "Wir haben in Baden-Württemberg gesehen, dass wenn man auf die Herausforderungen des jeweiligen Bundeslandes eingeht, darauf gute Antworten gibt, dass man dann Vertrauen bekommt." Der allgemeine Kurs müsse deshalb sein, pragmatisch und lösungsorientiert die Probleme der Länder anzugehen. Der Auftakt des Wahljahres 2026 habe jedenfalls gezeigt, "dass wir auch wieder Wahlen gewinnen können", so Brantner gegenüber phoenix.

