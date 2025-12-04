Straubinger Tagblatt

Business-Class-Entscheidung ist ein politischer Blindflug

Straubing (ots)

Der Bundestag verabschiedet sich still und leise wieder von der Holzklasse. Ab zwei, nicht erst ab vier Flugstunden dürfen Abgeordnete auf Dienstreise wieder Business Class fliegen. (...) In einer Zeit, in der aus Klimagründen weniger geflogen werden soll und aus Haushaltsgründen jeder Euro zweimal umgedreht werden müsste, wirkt diese Entscheidung abgehoben und wie ein politischer Blindflug. Natürlich sollen Abgeordnete arbeitsfähig und zumutbar reisen. Aber wer ständig von Verzicht und Solidarität spricht, sollte nicht gleichzeitig so tun, als sei der eigene Sitzabstand eine Frage der Staatsräson.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell