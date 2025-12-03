Die Zeit für die Unterstützung der deutschen Wirtschaft drängt
Straubing (ots)
Nein, so geht Wirtschaft nicht. Wenn man sich in Berlin nicht vornimmt, nun endlich und zwar ganz schnell die allseits bekannten Rahmenbedingungen zu korrigieren, um die seit Jahren abnehmenden privaten Investitionen wiederzubeleben, wenn man glaubt, nur alles mit öffentlichen Mitteln zuschütten zu können, dann wird der Standort Deutschland sich nicht erholen. Die Zeit drängt, es geht um viel.
