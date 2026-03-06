PHOENIX

Israels Botschafter Ron Prosor: Angriff auf Iran ist völkerrechtskonform

Berlin/Bonn (ots)

Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hält den Angriff Israels und der USA auf den Iran für völkerrechtskonform. Im Interview mit dem Fernsehsender phoenix sagte er: "Es ist aus meiner Sicht völkerrechtlich ganz richtig, dass wenn jemand dich eigentlich umbringen will, dass man eigentlich einen Schritt vorwärts da ist." Das Mullah-Regime versuche Israel mit Atombomben und Raketen zu vernichten und habe schon in der Vergangenheit gesagt, "dass sie damit nicht warten." Deshalb handele es sich bei dem Angriff auf den Iran ganz klar um einen "Präventivschlag, damit sie uns nicht angreifen", so Prosor.

Man müsse die Ideologie bei diesen Diktatoren sehr ernst nehmen, denn "sie meinen, was sie sagen", so der israelische Botschafter. Er verglich dies mit dem Verhältnis zwischen Deutschland und Putin. Man habe lange Jahre in Deutschland geglaubt, dass man mit Putin verhandeln könne und man habe "nie gedacht, dass Putin jetzt die Ukraine und eigentlich Europa in Gefahr setzt."

Es sei klar, dass man in der Region keine Ruhe haben werde, so lange dieses Regime an der Macht sei. Deshalb müsse es "beseitigt werden, damit wir eine bessere Zukunft erbauen können", so Prosor bei phoenix.

