Flink bringt minutenschnelle Lieferungen zu 15 Millionen Menschen - 2,3 Millionen neue Haushalte profitieren erstmals

Flink startet den bislang größten Gebietsausbau seiner Geschichte und macht minutenschnelle Lebensmittellieferungen für insgesamt 15 Millionen Menschen in Deutschland möglich. 2,3 Millionen neue Haushalte erleben damit erstmals, wie echte Zeitersparnis und eine riesige Produktauswahl direkt an die Haustür kommen - schneller und bequemer als je zuvor.

Mit rund 100 Hubs bundesweit erschließt Flink gezielt neue Stadtteile und Randgebiete, in denen bislang oft weniger als ein Supermarkt pro Quadratkilometer zu finden ist. Damit bringt Flink erstmals echte Convenience und eine große Produktauswahl direkt zu den Menschen, die bisher unterversorgt waren.

"Unsere Strategie ist klar: Wir wollen möglichst vielen Menschen in Deutschland den Zugang zu frischen Lebensmitteln in Supermarkt-Qualität ermöglichen - schnell, zuverlässig und zu fairen Preisen. Mit der Erweiterung unserer Liefergebiete erreichen wir jetzt 15 Millionen potenzielle Kund*innen und erschließen attraktive neue Märkte für weiteres Wachstum", sagt Lucas Rietz, Managing Director Flink Germany.

Mit dieser Expansion reagiert Flink auf die steigende Nachfrage nach flexiblen Einkaufslösungen in bislang weniger erschlossenen Regionen. Die neu hinzugewonnenen Haushalte erhalten erstmals Zugang zu einem umfassenden Sortiment, das weit über klassische Lebensmittel hinausgeht und den Alltag spürbar erleichtert.

Passend zur Gebietserweiterung setzt Flink auf eine neue Generation von E-Bikes, die für die erweiterten Liefergebiete optimiert wurden. Die neuen E-Bikes können mehr Waren transportieren und sind für längere Fahrten in die Randgebiete ausgelegt. Mit verbesserter Ausstattung und höherer Stabilität ermöglichen sie den Flink-Ridern, auch in den neu erschlossenen Gebieten schnell und zuverlässig zu liefern.

"Wir wachsen nicht um jeden Preis, sondern setzen auf Effizienz und Kund*innennutzen. Die neuen Liefergebiete ermöglichen uns, unsere bestehenden Hubs besser auszulasten und die Wirtschaftlichkeit weiter zu steigern", so Rietz weiter. Durch die Ausweitung der Liefergebiete erwartet Flink 10% mehr Bestellungen pro Monat, was dazu beitragen wird, die Fixkosten pro Bestellung zu senken. Bereits in den bisher abgedeckten Gebieten verzeichnet Flink eine Bestellaktivität bei rund 30% der Haushalte seit Marktstart. Für die neuen Liefergebiete wird eine vergleichbare Marktdurchdringung angestrebt. Damit wird die Grundlage für eine starke Präsenz und nachhaltiges Wachstum in den neu erschlossenen Regionen gelegt.

Flink liefert Produkte zum Supermarkt-Preis - und das in wenigen Minuten direkt an die Haustür. Als einziger Anbieter ermöglicht es Flink Kund*innen, ihren kompletten Wocheneinkauf oder spontane Wünsche aus einem vollständigen Supermarkt-Sortiment blitzschnell zu bestellen: Von frischem Obst, Gemüse und Fleisch bis hin zu Markenartikeln - alles täglich angeliefert, auf Frische geprüft und innerhalb kürzester Zeit geliefert. Die Lieferung ist ab einem Bestellwert von 59 EUR kostenlos.

