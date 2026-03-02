PHOENIX

Thomas Röwekamp (CDU) zum Iran-Konflikt: Deutschland wird nicht militärisch eingreifen

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp (CDU), schließt ein militärisches Eingreifen Deutschlands oder Europas im Iran-Konflikt aus: "Wir sind nicht Teil dieses Konflikts und wir werden auch militärisch mit unserer Bundeswehr oder auch mit anderen europäischen Armeen sicherlich nicht in diesen Konflikt eingreifen." Sollte es jedoch erforderlich sein, die USA und Israel bei ihrer "präventiven militärischen Eskalation zu unterstützen", werde man "als europäische Freunde hier unterstützen und gegebenenfalls auch militärische Unterstützung in Form von Lieferung von Waffen, Waffensystemen und Munition leisten", so Röwekamp im Interview mit dem Fernsehender phoenix.

Das iranische Atomprogramm bedrohe auch Europa, denn es gehe dem Iran nicht nur um die Vernichtung Israels, "sondern die Aggression Irans richtet sich gegen den Westen", meint der CDU-Politiker. Deshalb sei es auch in unserem Interesse, dass der Iran über keine nukleare Bewaffnung verfüge. Man sehe aktuell, welche Gefahr vom Iran in der Region ausgehe. Deswegen seien die Angriffe "ein Teil des Selbstverteidigungsrechts Israels und wir werden uneingeschränkt an der Seite Israels stehen, wenn es darum geht, diese Selbstverteidigung auch gegebenenfalls militärisch zu unterstützen", so der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses bei phoenix.

