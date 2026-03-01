PHOENIX

Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen): Angriffe auf Iran völkerrechtlich fragwürdig, doch menschlich nachvollziehbar

Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen), hält die Angriffe der USA und Israels zwar für "völkerrechtswidrig fragwürdig", doch "menschlich, in meinen Augen, nachvollziehbar." Die Angriffe seien im "klassischen Völkerrecht" ganz klar völkerrechtswidrig, aber man dürfe nicht vergessen, dass es sich um ein "extrem verbrecherisches Regime" handle, so Hofreiter im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. "Ob so ein Regime noch in irgendeiner Form legitim ist oder vom Völkerrecht geschützt ist, Stichwort: Responsibility to Protect, das kann man durchaus auch diskutieren", meint der Grünen-Politiker.

Zwar seien große Teile der Angriffe "ein Erfolg", doch werde man dies erst am Ende erkennen können, denn es sei "offen, wie es jetzt weiter geht." Europa müsse den wirtschaftlichen Druck auf das Regime erhöhen, doch am Ende entscheide es sich im Land, ob es der Bevölkerung gelinge, sich von dem Regime zu befreien, so Hofreiter bei phoenix.

