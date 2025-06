CoolBitX

Wir stellen vor: CoolWallet Go: Der klügere Start in die Krypto-Sicherheit

Der erste Schritt zur Selbstverwahrung. Erleben Sie eine neue Stufe der intuitiven, sicheren mobilen Geldbörse.

CoolBitX stellt mit Stolz CoolWallet Go vor, eine Cold Wallet der nächsten Generation, die die Sicherheit von Kryptowährungen zugänglicher denn je macht. Getreu dem Bekenntnis der Marke zu Sicherheit und Einfachheit verfügt CoolWallet Go über das charakteristische ultraschlanke Kartendesign, unterstützt die Verwaltung mehrerer Blockchains und führt ein seedless Backup-System ein, sodass keine Wiederherstellungsphrasen mehr notiert werden müssen.

Ob Sie nun gerade erst mit Kryptowährungen anfangen oder eine leichte Lösung für den täglichen Gebrauch suchen, CoolWallet Go bietet eine nahtlose und intuitive Erfahrung zu einem erschwinglichen Preis. Mit denselben hohen Sicherheitsstandards, die die Marke CoolWallet auszeichnen, setzt sie neue Maßstäbe für mobile kalte Geldbörsen.

Wie leistungsfähig ist CoolWallet Go? Hier sind 5 gute Gründe

Nahtlose Datensicherung einfach und sicher gemacht

CoolWallet Go verwendet ein innovatives Backup-Kartensystem, das die Notwendigkeit beseitigt, Wiederherstellungsphrasen aufzuschreiben. Die privaten Schlüssel werden offline mit der Karte selbst generiert und sind vollständig von den angeschlossenen Geräten isoliert, wodurch das Risiko von Benutzerfehlern und einer Gefährdung erheblich reduziert wird.

Jedes Standardpaket enthält eine Hauptkarte und eine Sicherungskarte. Wenn die Hauptkarte verloren geht, können die Benutzer die Backup-Karte einfach zur neuen Hauptkarte machen. Die ursprüngliche Hauptkarte wechselt automatisch in den Backup-Modus und verliert ihre Signaturberechtigung, wodurch ein unterbrechungsfreier Zugriff und vollständiger Schutz der Vermögenswerte gewährleistet sind.

Ultraflaches Kartendesign, tragbar und batterielos

CoolWallet Go ist eine Fortsetzung von CoolWallet's charakteristischem Kartendesign und ist ultradünn, knopflos und batterielos. Sie ist wasserdicht, strapazierfähig und für den täglichen Gebrauch konzipiert und bietet kompromisslose Portabilität für Cold Wallets.

Erweiterte Sicherheit mit EAL6+ zertifiziertem Chip

CoolWallet Go ist mit einem EAL6+ Sicherheitselement ausgestattet und wurde von der unabhängigen Sicherheitsfirma eShard geprüft und bietet einen starken Schutz für Ihr Vermögen. Darüber hinaus bietet Smart Scan, der Phishing-Links und verdächtige Transaktionen in Echtzeit erkennt und so einen zusätzlichen Schutz bietet.

All-in-One Vermögensverwaltung mit der CoolWallet App

In Verbindung mit der CoolWallet App können Nutzer Multi-Chain-Vermögenswerte verwalten, durch DeFi-Staking verdienen, mit DApps interagieren, NFTs sammeln und Stablecoin-Renditen verdienen. Die Funktionalität der Cold und Hot Wallet ist vollständig integriert und bietet nahtlosen Komfort.

Flexible Asset-Kontrolle mit benutzerdefinierten EVM-Ketten und Multi-Wallet-Unterstützung

CoolWallet Go ermöglicht es Benutzern, eigene EVM-kompatible Ketten und Token, die noch nicht offiziell unterstützt werden, manuell hinzuzufügen. Die Multi-Wallet-Verwaltung steht ebenfalls kurz vor der Einführung und ermöglicht eine intelligentere Vermögensverteilung und eine bessere Risikokontrolle.

„CoolWallet Go ist ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit von Kryptowährungen wirklich zugänglich zu machen. Unser Ziel ist es, dass Cold Wallets nicht länger ein Werkzeug für fortgeschrittene Nutzer sind, sondern etwas , das jeder besitzen und mit Leichtigkeit nutzen kann," meint Michael Ou, CEO von CoolWallet

Einfach genug für Anfänger. Leistungsstark genug für Profis.

Zum Preis von nur 69,99 US-Dollar enthält CoolWallet Go zwei Karten, die sowohl den täglichen Gebrauch als auch ein sicheres Backup abdecken. Es macht die Sicherheit einer Cold Wallet erschwinglich und kombiniert die bewährte Sicherheitsarchitektur von CoolWallet mit einem schlanken, leichten Design, das leicht zu transportieren und noch einfacher zu bedienen ist. Es wurde für alle entwickelt, die Wert auf Vermögensschutz und Mobilität legen.

Ganz gleich, ob Sie gerade erst mit dem Aufbau Ihres Krypto-Portfolios beginnen oder als CoolWallet Pro-Nutzer nach einem kompakteren Tool für den täglichen Gebrauch suchen – CoolWallet Go passt sich Ihrem Lebensstil an und macht die Verwaltung Ihrer Vermögenswerte einfacher und müheloser denn je.

Kaufhinweise

CoolWallet Go ist jetzt auf der offiziellen Website verfügbar. Jedes Standardpaket enthält eine primäre Karte und eine Backup-Karte zum Preis von US$ 69,99.

Für zusätzlichen Seelenfrieden können Benutzer auch eine Lifetime Warranty für nur US$ 39 erwerben.

Besuchen Sie noch heute unsere Website und machen Sie den ersten Schritt zu sicherem, selbst verwaltetem Krypto-Eigentum.

https://www.coolwallet.io/collections/coolwallet-go

Informationen zu CoolWallet

CoolWallet ist eine bahnbrechende Hardware-Wallet-Marke, die eine sichere und bequeme Lösung für die Speicherung und Verwaltung digitaler Assets in den Bereichen Web3, DeFi und NFTs bietet. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, CoolWallet Pro, ist ein Gerät in Kreditkartengröße, das die Sicherheit einer Hardware-Geldbörse mit dem Komfort eines mobilen Geräts kombiniert. Mit seinem einzigartigen Design und fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen wie einem EAL6+ Sicherheitselement, biometrischen Überprüfungen und Bluetooth-Verschlüsselung in Militärqualität ist CoolWallet bestrebt, eine sichere und benutzerfreundliche Plattform für Krypto-Nutzer auf der ganzen Welt bereitzustellen.

Bis heute hat CoolBitX eine Null-Hack-Bilanz und das Vertrauen von über 300.000 Nutzern weltweit erworben.

CoolBitX hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Selbstverwahrung für alle sicher und zugänglich zu machen, und engagiert sich weiterhin für die Weiterentwicklung sicherer und benutzerfreundlicher Lösungen für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte.

