PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Jung/Stegemann: Wichtiger Schritt in Richtung Wolfsmanagement erreicht

Berlin (ots)

Deutschland meldet günstigen Erhaltungszustand des Wolfs nach Brüssel

Die Bundesregierung hat heute den günstigen Erhaltungszustand des Wolfs für die kontinentale Region an die EU-Kommission gemeldet. Dazu erklären die stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann und Andreas Jung:

Andreas Jung: "Mit der Meldung des günstigen Erhaltungszustands des Wolfs für die "kontinentale Zone" gehen wir den im Koalitionsvertrag vereinbarten Weg konsequent weiter. Die Interessen von Naturschutz und Landwirtschaft müssen praxistauglich zusammengebracht werden. Weitere Schritte müssen jetzt folgen, um allen Bundesländern deutschlandweit eine rechtssichere Handhabe für ein regionales Wolfs-Management zu geben. Unter anderem müssen die notwendigen Änderungen am Bundesjagd- und Bundesnaturschutzgesetz zügig vorgelegt und die Grundlage geschafft werden, dass auch in der alpinen Region ein Wolfsmanagement zum Schutz der Almen umgesetzt werden kann. Für eine grenzüberschreitende Betrachtung der Alpenregion müssen zeitnah Gespräche mit den Anrainern geführt werden."

Albert Stegemann: "Als Koalition beenden wir kontinuierlich die langanhaltende Blockade beim praxistauglichen Umgang mit dem Wolf. Weidetierhalter können ihre Tiere nicht nur durch Zäune schützen. Wichtig ist jetzt eine zeitnahe Zustimmung des Bundesumweltministeriums zu den vom Bundeslandwirtschaftsministerium vorgeschlagenen Änderungen beim Jagdgesetz. So kann eine regulierte und rechtssichere Bejagung des Wolfs möglichst bald stattfinden."

Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 09.10.2025 – 13:54

    Lenz/Wiener: Wir brauchen strukturelle Reformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit

    Berlin (ots) - Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik ist der Schlüssel zum Erfolg Anlässlich der vom wirtschaftspolitischen Beraterkreis beim BMWE vorgelegten Gutachtens "Eine Wachstumsagenda für Deutschland" erklären der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andreas Lenz und Klaus Wiener, Obmann der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Energie: ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 13:44

    Mack: Bund setzt starkes Zeichen für Kommunen

    Berlin (ots) - Vor Ort dringend benötigte Projekte können endlich umgesetzt werden Der Deutsche Bundestag berät am heutigen Donnerstag in 2./3. Lesung das Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Klaus Mack: "Die Bundesregierung setzt ein starkes Zeichen für unsere Kommunen: Mit ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 13:39

    Mack: "Bauturbo" stärkt die kommunale Planungshoheit

    Berlin (ots) - Erweiterte Planungsmöglichkeiten beschleunigen Verfahren und entlasten die Verwaltungen Der Deutsche Bundestag debattiert am heutigen Donnerstag in 2./3. Lesung das Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Klaus Mack: Der sogenannte "Bauturbo", den der Bund jetzt freischaltet, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren