Andreas Jung (CDU): "Üble Kampagne" gegen Manuel Hagel

Andreas Jung (CDU) macht eine üble Kampagne gegen den CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel für die um kurz nach 18 Uhr nicht so aussichtsreichen Prognosen der Union bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg mit verantwortlich. Im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union: "Es ist wahr, da ist in den letzten Wochen was ins Rutschen gekommen. Das ändert nichts daran, dass Manuel Hagel einen starken Wahlkampf gemacht hat. Er ist auch fair geblieben, als er persönlich mit einer üblen Kampagne angegriffen wurde. Und all das hat natürlich dann auch Auswirkungen gezeigt. Und insofern, wenn sich das so bestätigen sollte, bleibt es hinter unseren Erwartungen zurück."

Grünen-Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang zeigt sich angesichts der Wahlprognosen "überwältigt". Lang bei phoenix: "Aufholjagd ist das richtige Wort, das hätten auch wir uns vor ein paar Wochen noch nicht vorstellen können. Und es hat vor allem an einem Faktor gelegen und das ist Vertrauen, wem vertrauen die Menschen dieses Land Baden-Württemberg in die Zukunft zu führen. Und da hat Cem Özdemir, glaube ich, bewiesen, dass er der richtige Mann ist. Er schafft es empathisch zu sein, er ist authentisch, er hat klare Positionen, über die man sich auch mal streiten kann, und am Ende seinen eigenen Kopf und das ist das, was das Land gerade braucht."

