TK Maxx

TK Maxx und Giulia Gwinn - Ein Dream-Team für Style und Empowerment

Düsseldorf (ots)

Ein Zusammenschluss, der über Mode und Sport hinausgeht: TK Maxx, der führende Off-Price Retailer für Marken-Deals und It-Pieces, und Fußballstar Giulia Gwinn bringen mit ihrer neuen Partnerschaft Style und weibliche Stärke auf ein neues Level. Die Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft ist nicht nur für ihre außergewöhnlichen Leistungen auf dem Spielfeld bekannt, sondern auch für ihren unverwechselbaren Stil und ihr Engagement für Gleichberechtigung und Female Empowerment. Als neue Markenbotschafterin verkörpert Gwinn die Kernwerte von TK Maxx: Individualität zu zelebrieren, Selbstbewusstsein zu stärken und jede Frau zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen - mit einem persönlichen Stil, der keine Kompromisse kennt, genauso wie Gwinn es auf und neben dem Platz vorlebt.

Mit ihrem markanten Mix aus Streetwear, Eleganz und sportlichen Elementen hat sich Giulia Gwinn als stilprägende Persönlichkeit in der Sportszene etabliert. Ihr authentischer und einzigartiger Modestil inspiriert unzählige Fans und macht sie zu einer Trendsetterin weit über das Spielfeld hinaus. In ihrem Buch "Write your own story" thematisiert sie den Kampf um Gleichberechtigung im Profisport und ermutigt junge Frauen, ihre eigenen Grenzen zu durchbrechen.

Die Partnerschaft zwischen TK Maxx und Giulia Gwinn basiert auf gemeinsamen Überzeugungen: Mode ist eine Form des Selbstausdrucks und Empowerment, die Menschen ermutigt, ihren eigenen Weg zu gehen - ganz unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen. Zusammen möchten sie zeigen, wie Mode zu mehr Selbstbewusstsein beitragen kann und dass Individualität die stärkste Ausdrucksform ist - natürlich zu den unschlagbaren Preisen, für die TK Maxx bekannt ist.

Für TK Maxx und Giulia Gwinn ist die Zusammenarbeit ein weiteres Highlight in diesem Jahr: "Mode ist für mich eine Ausdrucksart. Was ich trage, spiegelt wider, wer ich bin - auf und neben dem Platz", erklärt Giulia Gwinn. "Mit TK Maxx habe ich einen Partner gefunden, der genau diese Philosophie teilt: dass jede*r die Freiheit haben sollte, den eigenen Stil zu definieren, ohne sich einschränken zu lassen. Gemeinsam wollen wir Frauen zeigen, dass sie ihre eigenen Spielregeln aufstellen können - sei es im Sport, in der Mode oder im Leben." Natürlich sind auch bei TK Maxx die Daumen für die Europameisterschaft gedrückt - doch die Freude über die Zusammenarbeit geht noch weit darüber hinaus: Geplant sind Fashion-Shootings, Aktivierungen mit Fans in ausgewählten Stores und exklusive Einblicke und Styling-Inspirationen von Giulia und TK Maxx auf Social Media.

Für mehr Individualität - mit einzigartigen Styles

Das Konzept hinter TK Maxx heißt Off-Price und bedeutet, Kund*innen das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. In jedem Store lässt sich eine ständig wechselnde Auswahl aus Designer Labels, Top-Marken, aufstrebenden Brands, stilvoller Mode, Home & Living, Beauty, Schmuck und wundervollen Geschenken finden. Und jeder weiß: TK Maxx hält immer den besseren Deal bereit - ein unschlagbarer Mix aus individuellen Stücken und großer Vielfalt - und das immer

bis zu 60 % günstiger*. Somit ist für jeden Stil und jeden Geschmack der individuelle Schatz vielleicht nur einen Blick entfernt.

* Bezogen auf den UVP.

Über Giulia Gwinn

Giulia Gwinn, geboren 1999, ist Kapitänin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und eine offensiv ausgerichtete Außenverteidigerin beim FC Bayern München. Sie ist Olympia-Bronze-Gewinnerin (2024), vierfache Deutsche Meisterin (2021, 2023, 2024, 2025) und DFB-Pokalsiegerin (2025). Die Fans wählten sie zur Nationalspielerin des Jahres 2024 und 2019, das Forbes-Magazin nahm sie 2022 zudem unter seine Top 30 unter 30 auf. Auf Instagram erreicht und inspiriert Gwinn mehr als 640.000 Menschen. Parallel zum Fußball studiert sie Sportmanagement und lebt eine große Leidenschaft für Hunde und Fashion.

Über TK Maxx

TJX Europe gehört zu The TJX Companies, Inc., dem führenden Off-Price- Einzelhändler in den USA und weltweit. TJX Europe betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 185 Stores; europaweit zählt das Off-Price- Unternehmen mehr als 640 Filialen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden. Online können Kund*innen auf www.tkmaxx.de shoppen.

