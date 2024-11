TK Maxx

Es weihnachtet sehr - mit TK Maxx und Daisy Dee

Weihnachten ist bekanntlich das Fest der Liebe und der Familie - eine Zeit, in der wir uns gerne mit unseren Liebsten umgeben und ihnen mit Geschenken eine Freude bereiten. Doch das passende Präsent zu finden, ist nicht immer leicht. Vom Wunschzettel bis zum Überraschungscoup - gut geplantes Geschenke-Shopping ist die halbe Miete.

Auch bei TK Maxx ist Weihnachten eine ganz besondere Zeit. Entdecken Sie die vielfältige Auswahl an Geschenkideen im Store oder auf tkmaxx.de und finden Sie das perfekte Präsent, das Ihren Liebsten ein Lächeln ins Gesicht zaubert. In der Weihnachtszeit, in der Geben und Teilen im Mittelpunkt stehen, kann auch die TK Maxx Charity Kollektion eine besonders schöne Geschenkidee sein - denn mit jedem Kauf unterstützen Sie einen guten Zweck und verbreiten so doppelt Freude.

Um herauszufinden, was den Deutschen beim Schenken wirklich wichtig ist, hat TK Maxx dieses Jahr eine Umfrage unter 2.000 Personen durchgeführt. Das Ergebnis: Für fast drei Viertel der Befragten (73 %) ist es sehr wichtig, ihre Liebsten mit dem Geschenk zu überraschen! Kein Wunder also, dass 79 % sich große Mühe geben, die Überraschung geheim zu halten.

Um allen noch unentschlossenen Schenkenden unter die Arme zu greifen, hat sich TK Maxx mit Fashion-Expertin Daisy Dee zusammengetan. Auf einer eigens dafür erstellten Landing-Page präsentiert Daisy Dee ihre Top-Picks für stylisches und stressfreies Geschenke-Shopping. Ihr Geheimtipp für den besonderen Überraschungseffekt: Kleine DIY-Ideen - wie eine Stickerei, ein individueller Taschenanhänger oder farbenfrohe Deko - verwandeln Geschenke in echte Unikate.

Hier finden Sie die Daisy Dee's Geschenk-Favoriten: Daisy Dee's Geschenke Highlights

TK Maxx - die Geschenke-Oase für Weihnachten! Hier finden Sie alles unter einem Dach: stylische Mode, Schmuck, Geschenksets, Beauty-Essentials, Accessoires und Home-Artikel für Damen, Herren und Kinder. Und das Beste: Shoppen Sie Top-Marken und Designer-Labels täglich bis zu 60 Prozent günstiger als die UVP. Mit großen Marken zu unglaublichen Preisen ist der Überraschungseffekt beim Shoppen und Schenken garantiert.

Über TK Maxx

TJX Europe gehört zu The TJX Companies, Inc., dem führenden Off-Price-Einzelhändler in den USA und weltweit. TJX Europe betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 182 Stores; europaweit zählt das Off-Price-Unternehmen mehr als 640 Filialen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden. Seit Mai 2023 können Kund*innen auch online auf www.tkmaxx.de shoppen.

