Geschenke, die Großes bewirken: TK Maxx stellt die Christmas Charity-Kollektion vor

Düsseldorf (ots)

Weihnachten ist die Zeit der leuchtenden Augen und glitzernden Lichter - besonders, wenn Geschenke gleichzeitig Gutes bewirken! Mit der neuen TK Maxx Christmas Charity-Kollektion ist genau das möglich. Pro verkauftem Artikel gehen mindestens 1,20 EUR an die Kinderhilfsorganisation Children for a better World e. V. (kurz: CHILDREN). Die Kooperation setzt die seit 2010 bestehende Partnerschaft von TK Maxx und CHILDREN fort, die von Armut betroffene Kinder unterstützt, ihr volles Potenzial zu entfalten - mit einer Kollektion, die die Stars der TK Maxx Werbespots verewigt. Ob als Geschenk für unter den Weihnachtsbaum, kleine Nikolaus-Aufmerksamkeit und einfach so: Mit der Charity-Kollektion von TK Maxx verschenkst du Freude und tust gleichzeitig etwas Gutes.

Zum Start in die besinnliche Zeit des Gebens präsentiert TK Maxx eine Auswahl an liebevoll gestalteten Produkten: Von kuscheligen Plüschtieren in Form festlicher Farmtiere über handbemalte Weihnachtskugeln bis hin zu süßem Baumschmuck aus Filz ist für jeden Geschmack etwas dabei. So wird die Weihnachtszeit besonders schön - und das mit gutem Gewissen! Denn mit jedem Kauf unterstützt du CHILDREN, die sich seit 1994 für mehr Chancengleichheit von Kindern in Deutschland einsetzen.

Entdecke die Christmas Charity-Kollektion:

Kuschelige Plüschtiere, je 12,99 EUR

Alpaka Plüschtier

Teddybär Plüschtier

Gans Plüschtier

Ziege Plüschtier

Igel Plüschtier

Süße Anhänger, je 5,99 EUR

Ziegen-Anhänger

Alpaka Anhänger

Gans-Anhängern

Stimmvolle Duftkerzen, je 6,99 EUR

Amber & Vanille Duftkerze

Mandarine & Nelke Duftkerze

Frische Feige Teelichter

Über CHILDREN

CHILDREN ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Sie wurde 1994 von Gabriele Quandt und Dr. Florian Langenscheidt gegründet und verfolgt mehrere Anliegen: In deutschen Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert CHILDREN engagierte Kinder und Jugendliche, die sich mit ihren eigenen Ideen für andere Menschen einsetzen. In den CHILDREN Kinderbeiräten dürfen Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern entscheiden. Und mit dem Projekt Generation Germany begeistert CHILDREN junge Menschen für Demokratie.

Über TK Maxx

TJX Europe gehört zu The TJX Companies, Inc., dem führenden Off-Price-Einzelhändler in den USA und weltweit. TJX Europe betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 181 Stores; europaweit zählt das Off-Price-Unternehmen mehr als 640 Filialen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden.

Seit Mai 2023 können Kund*innen auch online auf www.tkmaxx.de rund um die Uhr noch mehr Marken-Deals shoppen.

