Mit der Home Collection von MissPrint® jetzt Children for a better World e. V. unterstützen

Mit der exklusiven MissPrint® Kollektion zieht doppelt Freude ins Zuhause ein! Die Designs des ikonischen Mutter-Tochter-Duos von MissPrint® zaubern durch ihren Handmade-Look sofort ein Lächeln aufs Gesicht. Noch breiter wird dieses, wenn man beim Kauf sogar noch Gutes tun kann: Für jeden bei TK Maxx gekauften MissPrint® Artikel geht mindestens 1,50 EUR an die Kinderhilfsorganisation Children for a better World e. V. (kurz: CHILDREN). Die Aktion setzt die seit 2010 bestehende Partnerschaft von TK Maxx und CHILDREN fort, die von Armut betroffene Kinder unterstützt, ihr volles Potenzial zu entfalten.

Die in England äußerst beliebten Designs von MissPrint® kommen dank TK Maxx mit einer exklusiven Home Collection jetzt auch zu uns! Das Mutter-Tochter-Gespann ist für geometrische Muster bekannt, in denen häufig botanische Elemente zu finden sind. Ihre Designs verbinden moderne Gestaltung mit der Wärme einer Handmade-Ästhetik. Die Charity-Kollektion für TK Maxx umfasst Schreibwaren, Keramik und Textilien.

Mit jedem Kauf werden Kinder dabei unterstützt, ihr volles Potential zu entfalten. Dafür arbeitet TK Maxx mit CHILDREN zusammen. Schon seit 2010 besteht die wertschätzende Partnerschaft, um einen Teil zur großartigen Arbeit für von Armut betroffene Kinder in Deutschland beizutragen. Bis dato konnte TK Maxx über 3,9 Millionen Euro für CHILDREN sammeln - mit den Einnahmen werden die Mittagstische sowie das Entdecker-Programm der Organisation unterstützt.

Über CHILDREN

CHILDREN ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Sie wurde 1994 von Gabriele Quandt und Dr. Florian Langenscheidt gegründet und verfolgt mehrere Anliegen: In deutschen Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert CHILDREN engagierte Kinder und Jugendliche, die sich mit ihren eigenen Ideen für andere Menschen einsetzen. In den CHILDREN Kinderbeiräten dürfen Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern entscheiden. Und mit dem Projekt Generation Germany begeistert CHILDREN junge Menschen für Demokratie.

Entdecke die MissPrint® Charity Home & Lifestyle Collection

Über TK Maxx

TJX Europe gehört zu The TJX Companies, Inc., dem führenden Off-Price-Einzelhändler in den USA und weltweit. TJX Europe betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 174 Stores; europaweit zählt das Off-Price-Unternehmen mehr als 640 Filialen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden. Seit Mai 2023 können Kund*innen auch online auf www.tkmaxx.de shoppen.

