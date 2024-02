ProSieben

Gelingt Weltmeister Joko Winterscheidt der Hattrick? "Das Duell um die Welt" schickt am Samstag um 20:15 Uhr neue Teams auf wahnsinnige Reisen

Wird sich Schauspieler Wayne Carpendale für Klaas Heufer-Umlauf am Samstag um 20:15 Uhr auf ProSieben in Rumänien eine blutige Mahlzeit servieren lassen? Wie witzig kann eine Wanderung in Italien für Kabarettistin Hazel Brugger werden? Taucht die ehemalige Profi-Tennisspielerin Andrea Petkovic für das Team von Joko Winterscheidt in Wales ab und quetscht sich durch die engste Höhle Europas? Und vergeht Comedian Michael Mittermeier in Griechenland inmitten eines besonderen Feuerwerkbrauchs das Lachen?

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schicken ihre Teams am Samstag in einer neuen Folge "Das Duell um die Welt" zu wahnwitzigen Abenteuern rund um den Erdball. Bewältigen die Prominenten die vom Gegner gestellten Herausforderungen, erzielen sie für ihr Team Länderpunkte. Joko und Klaas spielen im Studio um zusätzliche Punkte auf dem Weg zum begehrten Weltmeistertitel. Kann der amtierende Weltmeister Joko Winterscheidt das dritte Mal in Folge siegen? Moderiert wird "Das Duell um die Welt" von Jeannine Michaelsen.

"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - Samstag, 10. Februar 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

