Deutschlands beste Wursttheke 2023 steht in Coburg

Die große deutschlandweite Verbraucherwahl im Lebensmitteleinzelhandel

Spitzenkoch und Jurymitglied Johann Lafer: "Die Produkt- und Servicequalität an den Wursttheken der Finalisten nimmt weiter ständig zu. Da macht den Kunden das Einkaufen große Freude. Die Mitarbeiter an den Theken verdienen meinen Respekt."

Das Edeka Frischecenter Wagner in Coburg hatte die Nase vorn im Finale der 10 besten Wursttheken Deutschlands. Die Jury kürte die Wursttheke in der Niorter-Straße zur Nr. 1 unter den 10 besten Wursttheken Deutschlands. Der Markt überzeugte in dem zum 22. Mal ausgetragenen Wettbewerb des Salamispezialisten Wiltmann und der vom Jahreszeiten Verlag herausgegebenen Food-Magazine "Lafer - Johann Lafers Journal für den guten Geschmack", "Der Feinschmecker" und "Foodie". "Ich bin sehr stolz auf mein Team und diese Auszeichnung. Mit tollem Einsatz, viel Herz und Leidenschaft begeistern sie unsere Kunden immer wieder", erklärte Inhaber Jörg Wagner bei der Preisverleihung auf Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach. Mit der 16 Meter langen Bedientheke für Fleisch- und Wurstwaren bietet das Edeka Frischecenter Wagner ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis. Das Sortiment mit 600 verschiedenen Wurst- und Schinkenspezialitäten lässt keine Wünsche offen.

Orientierung für Kunden beim Wurstkauf

Im Juni und Juli dieses Jahres sind die Leserinnen und Leser dem Aufruf der Food-Magazine aus dem Jahreszeiten Verlag gefolgt und haben den Redaktionen ihre persönliche Lieblingstheke verraten. Die zehn meistgenannten Märkte erhalten die Auszeichnung "Deutschlands beste Wursttheke 2023". Aus diesen zehn Finalisten wählt eine Expertenjury die Nr. 1 unter den Siegermärkten. Die Auslese der besten Wursttheken in Deutschland hat eine klare Ausrichtung: "Es geht um Motivation und Respekt: Für alle Mitarbeiter, die täglich mit Können und Leidenschaft besten Service an den Theken leisten", erläutert Dr. Ingmar Ingold, Geschäftsführer von Wiltmann. "Die Kunden sollen in ihrer Region die Wursttheken kennen, wo Qualität, Vielfalt, Präsentation und Beratung herausragen." Die Entscheidung war in diesem Jahr nicht einfach. Jury-Mitglied Deborah Middelhoff, Chefredakteurin von "Der Feinschmecker", fasst zusammen: "Die wachsende Qualität der Sortimente an den Wursttheken sowie Engagement und Leidenschaft der Mitarbeiter für die Kunden sind beeindruckend. Die diesjährigen Finalisten haben die Jury begeistert."

Regional und international

Im Frische Center in Coburg hat die Jury auch die Vielfalt des Angebots aus regionalen fränkischen und thüringischen Erzeugnissen sowie den internationalen Produkten aus Frankreich, Spanien und Italien überzeugt. Ebenso die 15 engagierten Mitarbeiter hinter der Theke: Sie bedienen mit Herz und Leidenschaft, um ihr gemeinsames Ziel zu erreichen: "Die Kunden zu Fans machen."

Die Finalisten 2023

Rewe Center, 22765 Hamburg-Altona, Max-Brauer-Alle 59

Edeka WEZ, 31655 Stadthagen, Bahnhofstraße 26

Tegut 35041, Marburg-Wehrda, Am Kaufmarkt 1

Rewe Rahmati, 42697 Solingen-Ohligs, Düsseldorfer-Str. 80-82

Edeka Harmeling, 46399 Bocholt-Holtwick, Dinxperloer-Straße 276

Rewe Center Ludorf, 64646 Heppenheim, Tiergartenstr. 5

Gebauer´s Edeka Center, 73037 Göppingen, Dieselstr. 13

Edeka Kissel SBK, 76646 Bruchsal, Paul-Gerhard-Str. 8-10

Rewe Supermarkt, 90763 Fürth, Kaiserstraße 22

Edeka Frischecenter Wagner, 96450 Coburg, Niorter-Str. 3 c

Die Mitglieder der Jury 2023

Johann Lafer (TV- und Spitzenkoch)

Isabelle Bulling (holla_die_wildfee)

Jens Lönneker (Geschäftsführer rheingold salon)

Klaus Mehler (Handelsexperte und Vorstand Krammer Verlag)

Deborah Middelhoff (Chefredakteurin Der Feinschmecker)

Thomas Müller (Fleischbotschafter)

Friederike Wilker (Marketingleiterin Wiltmann)

Original-Content von: Franz Wiltmann GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell