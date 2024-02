ProSieben

Spoiler Alert! Das sind Heidi Klums erste Models

Unterföhring (ots)

Dieses Frühjahr wird aufregend. Dieses Frühjahr wird anders. Dieses Frühjahr wird neu.Noch bevor es am Donnerstag, 15. Februar, mit der 19. Staffel von #GNTM auf ProSieben losgeht, zeigt sich Heidi Klum mit zehn ihrer männlichen Kandidaten und zehn ihrer weiblichen Kandidatinnen auf zwei unterschiedlichen Motiven in einer groß angelegten Marketingkampagne. Fotografiert von Starfotograf Rankin in Berlin. Ausgesucht wurden die zwanzig Models von Heidi Klum höchstpersönlich im Rahmen einer Challenge. Doch keine Sorge: Die #GNTM-Fans dürfen sich auf noch viele weitere Kandidatinnen und Kandidaten freuen. Los geht's am 15. Februar mit einem großen, offenen Casting in Berlin.

Wer bekommt von Heidi Klum eine Einladung für die große "Germany's Next Topmodel"-Reise?

Zwei Gewinner - zwei Cover

In der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" wird es eine Gewinnerin und einen Gewinner geben. Beide bekommen jeweils einen Titel auf der Harper's Bazaar und erhalten jeweils 100.000 Euro.

#GNTM-Marketing: 360°-Kampagne, 10.000 Plakatflächen und ein bespielter Fernsehturm

Die 19. Staffel wird in einer groß angelegten 360°-Kampagne angekündigt. Dazu zählen nicht nur die 10.000 Plakatflächen ab 2. Februar in ganz Deutschland inklusive XXL-Plakat, sondern auch Social Media Ads auf TikTok, Instagram, Facebook und YouTube. Schon vorher werden die zwei Motive in allen wichtigen Magazinen Deutschlands veröffentlicht. Auf ProSieben wird das Format zusätzlich mit einer integrierten Kampagne zum Start mit Online Ads und TV-Trailern gepusht. Zwischen dem 12. und 15. Februar wird der Fernsehturm in Düsseldorf als Projektionsfläche genutzt und mit dem #GNTM-Opener bespielt. Dadurch wird ein einzigartiges Erlebnis geschaffen und der Rheintower in eine #GNTM Augmented Reality verwandelt. Der offizielle Opener-Song von #GNTM heißt "Sunglasses at Night", gesungen von Heidi Klum, produziert von Tiësto.

Die ersten 20 Models auf der #GNTM-Homepage

#GNTM-Fans können ab heute die ersten 20 Models ganz genau unter die Lupe nehmen. Auf der #GNTM-Homepage finden sie neben spannende Fakten alle Trailer, Modelprofile, Vorstellungsclips und Bildergalerien. Außerdem gibt es exklusive News und Hintergrundinformationen zu der ProSieben-Show.

Aktuelle Infos, Fotos und Kurzinterviews mit den #GNTM-Models finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2024 und auf GNTM.de

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 19. Staffel ab 15. Februar 2024 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

