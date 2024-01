ProSieben

ProSieben

Länger. Lachen. ProSieben zeigt am Mittwoch drei neue Comedyshows

Unterföhring (ots)

Länger lachen am Mittwoch. ProSieben zeigt im ersten Halbjahr 2024 gleich drei neue Comedyshows am Mittwoch - immer im Anschluss an "TV total". Die Comedyshow "rent a Comedian" startet am 21. Februar 2024 mit vier Folgen. Im Frühjahr servieren Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar zum ersten Mal "Bratwurst & Baklava" im TV in "Bratwurst & Baklava - Die Show". Tahnee und Khalid Bounouar feiern im weiteren Verlauf des Frühjahrs in der "Quatsch Comedy Show" Comedy in allen Facetten.

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Sebastian Puffpaff hat 'TV total' am Mittwoch zu einer festen Institution für alle Comedyfans gemacht. Diese Stimmung wollen wir mit unseren drei neuen Comedyshows und der richtigen Mischung aus jungen Comedians, vertrauten Gesichtern, neuen und bewährten Elementen weiter in den Abend verlängern. We love to give you a laugh."

An die Arbeit. "rent a Comedian"

Sie bringen alle zum Lachen. Aber können sie auch richtig anpacken? In "rent a Comedian" werden bekannte deutsche Comedians ab dem 21. Februar 2024 zu den wohl witzigsten Praktikant:innen aller Zeiten. Wie schlägt sich Tahnee beim Einräumen der Regale im Supermarkt? Macht Janine Michaelsen als Skilehrerin für Kinder eine gute Figur? Behält Osan Yaran im Freizeitpark starke Nerven? Macht sich Lutz van der Horst als traditioneller Strohmann beim Karnevalsausklang zum Horst? Hauptsache, sie haben Spaß! Produziert wird "rent a Comedian" von Brainpool TV.

Das schmeckt uns. "Bratwurst & Baklava - Die Show"

Ein deutsches Lehrerkind aus dem Pott und ein Immigrantensohn aus Schwaben. Zwei Comedians. Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar. Gemeinsam sind sie "Bratwurst & Baklava". Jetzt treiben die beiden ihren freundschaftlichen Kultur-Schlagabtausch zum ersten Mal im TV auf die Spitze. In "Bratwurst & Baklava - Die Show" betrachten sie aktuelle Themen aus ihren unterschiedlich geprägten Perspektiven, lachen mit prominenten Gästen und tauchen in die kulturelle Welt des jeweils anderen ab. Alles abgeschmeckt mit einer großen Portion Humor. Produzent von "Bratwurst & Baklava - Die Show" ist Brainpool TV.

Tahnee und Khalid Bounouar laden zur "Quatsch Comedy Show"

Quatsch is back auf ProSieben! Mit Stand-ups und ganz viel Show. Mit witzigen Aktionen, Parodien, Musik-Inszenierungen und natürlich mit den besten Stand-up-Comedians Deutschlands. Ganz großer Quatsch, jede Woche neu. Bühne frei für die "Quatsch Comedy Show" mit dem Moderationsduo Tahnee und Khalid Bounouar, das sich lustigen Herausforderungen stellt und die Zuschauer:innen zum Lachen bringt. Redseven Entertainment produziert die "Quatsch Comedy Show" in Zusammenarbeit mit der Serious Fun GmbH.

"rent a Comedian" ab Mittwoch, 21. Februar 2024, um 21:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

