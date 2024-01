ProSieben

"Leony singt heute ihr Abschiedslied!" Zwingt Model Stefanie Giesinger am Samstag auf ProSieben ihre Gegnerin in die Knie?

25. Januar 2024. Weder Stimme noch Ausstrahlung oder Personality bringen Sängerin Leony ("Faded Love") und Model und Unternehmerin Stefanie Giesinger (#GNTM-Siegerin 2014) am Samstagabend live auf ProSieben weiter. Was die beiden Frauen brauchen: Kraft, Geschick, Köpfchen, Kampfgeist - und vielleicht ein bisschen Glück. Die beiden Stars treten bei "Schlag den Star" gegeneinander an. Siegeswillen scheinen sie genug mitzubringen: "Sorry, Platz 1 gibt's für dich nur in den Charts", kündigt Stefanie Giesinger ihrer Gegnerin an. Doch Leony lässt sich davon wenig beeindrucken: "Das wird nicht so easy für dich, Steffi. Heute musst du dich wärmer anziehen als bei einem Shooting."

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegnerinnen bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool TV.

"Schlag den Star" am Samstag, 27. Januar 2024, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

