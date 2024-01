ProSieben

"Schlag den Star" begeistert 4,89 Millionen Menschen auf ProSieben

Leony gewinnt gegen Stefanie Giesinger

Unterföhring (ots)

28. Januar 2024. Stark, stärker, Leony. Mit einer großartigen Leistung gewinnt die Sängerin am Samstagabend live auf ProSieben gegen Model und Unternehmerin Stefanie Giesinger. Beide Frauen kämpfen ehrgeizig, doch bei "Schlag den Star" scheint es nichts zu geben, was Leony nicht könnte. Sie bezwingt ihre Gegnerin nach 13 Spielen mit 61:30 Punkten.

Stark: Insgesamt sehen 4,89 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) am Samstagabend "Schlag den Star". 8,6 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.) verfolgen das Duell.

Leony zieht lachend Bilanz: "Es war natürlich geil, weil ich gewonnen habe. Aber davon abgesehen, war es ein schöner Abend. Es hat Spaß gemacht mit Steffi zusammen. Es waren so viele abwechslungsreiche Spiele. Jedes einzelne. Ich hätte mich auf keins vorbereiten können. Das macht ihr immer sehr gut. Es war sehr, sehr schön."

Stefanie Giesinger zollt ihrer Gegnerin Tribut: "Ich habe schnell gemerkt, dass Leony echt alles drauf hat. Diese Frau hat sehr viele Talente. Und ich hatte nicht so viele Chancen gegen sie, muss ich sagen. Aber ich hatte trotzdem einen sehr schönen Abend."

Nächsten Samstag treten Rapper Bause und Schauspieler Emilio Sakraya bei "Schlag den Star" live gegeneinander an.

Stefanie Giesinger gegen Leony - das Spiele-Protokoll

Spiel 1 - Ball rollen

Passend zum EM-Jahr sollen die Gegnerinnen einen 10 Kilogramm schweren Medizinball mit den Füßen im Slalom durchs Studio über eine Ziellinie befördern. Leony ist schneller. Sie führt mit 1:0.

Spiel 2 - Leiter-Slalom

Leony und Stefanie klettern im Studio eine Sprossenwand hoch und runter. Der Clou? Sie müssen sich dabei zwischen jeder Sprosse durchschlängeln. "Das ist nicht ein Spiel", gesteht Stefanie. Auch das zweite Spiel geht an Leony: 3:0 für die Sängerin.

Spiel 3 - Gebärdensprache

Die Gegnerinnen sollen Kleidungsstücke erraten, die in Gebärdensprache dargestellt werden.Jetzt legt Stefanie einen Durchmarsch hin. Sie gleicht aus auf 3:3.

Spiel 4 - Bagger-Puzzle

In dem Außenspiel lösen die beiden Frauen ein riesiges Steckpuzzle - mit einem Bagger. Wer mit dem 15-Tonner als Erste das Puzzle löst, gewinnt. Leony zeigt sich knapp als bessere Baggerführerin, sie geht mit 7:3 in Führung.

Spiel 5 - Eis-Rad-Rennen

Mit einem Dreirad fahren Leony und Stefanie Giesinger auf einer Eisfläche im Kreis. Wer kann die Gegnerin überrunden? Leony hat den Schwung raus. Sie gewinnt Spiel 5 und führt mit 12:3.

Spiel 6 - Wer ist das?

Elton zeigt den Gegnerinnen Fotos prominenter Persönlichkeiten. Mit "Goofy" gewinnt Leony das Studiospiel. Sie baut ihre Führung auf 18:3 aus.

Spiel 7 - Ein-Bechern

Ein Glücks- und Geschicklichkeitsspiel. Vor den Gegnerinnen stehen jeweils drei Türme mit drei Bechern übereinander, die durch ein Stück Papier getrennt sind. Sie sollen das Papier so rausziehen, dass die Becher exakt ineinanderfallen. Stefanie meistert die Anfangsschwierigkeiten schneller. Sie holt sich sieben Punkte. Es steht 18:10 für Leony.

Spiel 8 - Sprossenwand

Hier sind Bauchmuskeln gefragt. Beide Gegnerinnen hängen an einer Sprossenwand. 20 Sekunden lang heben sie ihre zusammengebundenen Beine so an, dass diese einen Kontaktpunkt berühren. Wer mehr Kontakte schafft, gewinnt. Mit einer Kick-Technik sichert sich Stefanie Spiel 8 und gleicht aus auf 18:18.

Spiel 9 - Kegel wegschwingen

Mit einer Bowlingkugel, die an einem Seil hängt, schwingen Leony und Stefanie drei Kegel weg. Wer weniger Versuche braucht, entscheidet das Spiel für sich. Beide schlagen sich hervorragend. Hervorragender zeigt sich Leony. Sie führt wieder mit 27:18.

Spiel 10 - Blamieren oder kassieren

Eltons rotes Sakko sitzt. Er spielt mit den beiden Frauen das besondere Quiz. Leony sticht Stefanie aus. Es steht 37:18 für die Sängerin.

Spiel 11 - Karussell-Ball

Glück, Geschick und Ausdauer sind gefragt. Ein bisschen Basketball und ein bisschen Handball beinhaltet Spiel 11. Von einem drehenden Podest werfen Leony und Stefanie Bälle in Behälter. Wer den fünften Ball in den Behälter befördert, gewinnt ihn. Leony legt eine rekordverdächtige Leistung hin. Sie baut weiter aus auf 48:18.

Spiel 12 - Kugel Puck

Mit kleinen Metallkügelchen, die von einer beweglichen Rampe gerollt werden, sollen die beiden Gegnerinnen einen Puck über einen Tisch ins Ziel schieben. Stefanie kämpft sich zurück. Sie holt auf. Es steht 48:30 für Leony.

Spiel 13 - Rückwärts aufsagen

Matchball-Spiel für die Sängerin. Elton liest Sprichwörter vor, die Wort für Wort rückwärts aufgesagt werden sollen. Leony zeigt sich wortgewandter, sie gewinnt Spiel 13 und damit "Schlag den Star" mit 61:30.

Bildmaterial aus der Show und das Spieleprotokoll stehen ab sofort auf http://presse.prosieben.de/shows zur Verfügung.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence

Erstellt: 27.01.2024 (vorläufig gewichtet: 28.01.2024)

Pressekontakt:

Nathalie Galina

Communications & PR

Unit Show & Comedy

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186

email: nathalie.galina@seven.one

Photo Production & Editing

Nadine Vaders

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161

email: nadine.vaders@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell