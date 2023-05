TV DIGITAL

"Hysterisch": Detlev Buck kritisiert die Diskussion über Machtmissbrauch an Filmsets

Der Filmemacher im Podcast ALL YOU CAN STREAM: "Die Angst, nicht anecken zu wollen, finde ich katastrophal"

Zum Start seiner neuen Serie "German Genius" (ab 23.5. beim Streamingdienst WOW und bei Warner TV Comedy) spricht der Regisseur, Schauspieler und Produzent ("Männerpension") über die aktuelle Diskussion von Machtmissbrauch an deutschen Filmsets.

Im Podcast-Interview mit ALL YOU CAN STREAM (Folge ab heute verfügbar) sagt Buck: "Es gibt eine Welle der Betroffenheit, bei der sich die Politik anschließt, wo ich sage: Man muss nicht hysterisch werden. Ein Rainer Werner Fassbinder würde heutzutage nicht mal mehr einen Fuß auf die Erde kriegen, bei dem Machtsystem, das Rainer damals hatte - und bei dem Drogenkonsum. Er hat ja nicht nur gesoffen, sondern auch gekokst ohne Ende! Aber es gehörte eben zum Dasein eines Künstlers." Buck weiter: "Ich empfinde den Zustand der Angst, in dem alle leben - bloß keinen Fehler machen und nicht anecken zu wollen - als menschlich geradezu katastrophal. Ich empfinde die Hysterisierung der Leute als katastrophal. Kunst hat frei zu sein!"

Zuletzt stand Til Schweiger, mit dem Buck 1996 den Film "Männerpension" gedreht hat, stark in der Kritik. Til Schweiger soll beim Dreh seines Kinofilms "Manta Manta - Zwoter Teil" Mitarbeiter schikaniert und bedroht haben. So berichtete es das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. "Aus irgendwelchen Gründen ist es auch jetzt erst rausgekommen", sagt Detlev Buck. "Dieser Artikel war wohl vorher schon fertig. Finde ich ja auch gut, dass sie den Film auswerten konnten, bevor das dann zusammenbröselte." Die Komödie "Manta Manta - Zwoter Teil" hatte bisher über 1,2 Millionen Kinobesucher.

In seiner neuen Comedyserie "German Genius" blickt Detlev Buck hinter die Kulissen der deutschen Filmbranche. Schauspieler Kida Khodr Ramadan ("4 Blocks") spielt darin sich selbst. Ramadans ambitioniertes Ziel: eine deutsche Serie mit Topbesetzung produzieren - gegen alles Widerstände. In der Serie spielen auch zahlreiche andere Stars wie Heike Makatsch, Maria Furtwängler, Frederick Lau, Tom Schilling, Kurt Krömer und Wim Wenders sich selbst.

