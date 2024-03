TK Maxx

So einfach ist Gutes tun: mit jedem Kauf der Frida Kahlo Charity-Edition für Children for a better World e. V.

Mit jedem Kauf etwas Gutes tun und dazu noch den Frühling nach Hause holen - das ist mit der neuen Frida Kahlo Charity-Edition, erhältlich ab April bei TK Maxx, ganz einfach! Mit jedem Verkauf einer der farbenfrohen Artikel gehen mindestens 1,50 EUR an unseren Charity-Partner Children of a better World e.V. (kurz: CHILDREN). TK Maxx und CHILDREN setzen mit der anlaufenden Aktion die seit 2010 bestehende Partnerschaft fort, um von Armut betroffenen Kindern zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten.

Zu Beginn des Frühlings sehnen wir uns nach bunten, frischen Farben! Und nach all den Dingen, die Freude machen: Die Sonne genießen, Zeit draußen verbringen und etwas Gutes tun. Ob mit einem Geschenk für die Liebsten oder einem neuen Highlight für sich selbst - mit der Frida Kahlo Charity-Edition schenken wir farbenfrohe Lebensfreude, egal, ob als Tasche, Notizblock, Stift, Flasche oder Becher.

Schon seit 2010 ist TK Maxx stolzer Partner von Children for a better World e. V. (kurz: CHILDREN) und unterstützt die großartige Arbeit für von Armut betroffene Kinder in Deutschland. Bis dato konnte TK Maxx über 3,9 Millionen Euro für CHILDREN sammeln - mit den Einnahmen werden die Mittagstische sowie das Entdecker-Programm der Organisation unterstützt.

CHILDREN ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Sie wurde 1994 von Gabriele Quandt und Dr. Florian Langenscheidt gegründet und verfolgt mehrere Anliegen: In deutschen Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert CHILDREN engagierte Kinder und Jugendliche, die sich mit ihren eigenen Ideen für andere Menschen einsetzen. In den CHILDREN Kinderbeiräten dürfen Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern entscheiden. Und mit dem Projekt Generation Germany begeistert CHILDREN junge Menschen für Demokratie.

Entdecke die Frida Kahlo Charity-Edition:

Wiederverwendbarer Kaffeebecher, 6,99 EUR Wasserflasche, 9,99 EUR Ringgebundenes Notizbuch mit Quaste, 5,99 EUR Lunch-Tasche, 10,99 EUR Wiederverwendbare Tasche, 9,99 EUR Notizbücher, 4,99 EUR Kugelschreiberset mit Quaste, 6,99 EUR Täschchen aus Baumwolle, 8,99 EUR

Mindestens 1,50 EUR vom Verkauf jedes Charity-Produkt-Packs gehen an unseren Charity-Partner CHILDREN, um von Armut betroffenen Kindern zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten.

Frida Kahlo ist eine weltberühmte Künstlerin, deren Kunstwerke von ausdrucksstarken Farben geprägt sind. Heute, viele Jahre nach ihrer Lebenszeit, wird sie für ihren einzigartigen Stil gefeiert, doch ihr Lebensweg war alles andere als einfach. Die Hürden, die sie überwinden musste, brachten sie zur Malerei, und sie begann ihre Serie einzigartiger Selbstporträts, die ihr halfen, mit ihrem körperlichen und seelischen Schmerz umzugehen. Heute ist sie zu einer Symbolfigur und Ikone der Popkultur geworden und inspiriert viele Menschen mit ihrer Charakterstärke und Unabhängigkeit.

Über TK Maxx

TJX Europe gehört zu The TJX Companies, Inc., dem führenden Off-Price-Einzelhändler in den USA und weltweit. TJX Europe betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 174 Stores; europaweit zählt das Off-Price-Unternehmen mehr als 640 Filialen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden. Seit Mai 2023 können Kund*innen auch online auf www.tkmaxx.de shoppen.

