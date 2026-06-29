Straubinger Tagblatt

Tankrabatt

Straubing (ots)

Die Zahlen sind ein Argument dafür, den Tankrabatt auslaufen zu lassen. Ein teures Instrument, das vor allem hohen Verbrauch belohnt, ist weder sozial treffsicher noch klimapolitisch glaubwürdig. Statt einer Neuauflage braucht es nun das, was Verbraucherschützer zu Recht einfordern: Die Regierung muss ihr Versprechen erfüllen und die Stromsteuer senken, zugleich aber mit gezielten Zuschüssen und Entlastungen dafür sorgen, dass vor allem Haushalte mit geringem Einkommen profitieren. Das wirkt direkt auf Stromrechnung und Haushaltsbudget und ist ein sinnvollerer Weg zur Entlastung als der nächste Rabatt an der Zapfsäule.

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