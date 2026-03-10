Außenwandarmatur POLAR II von SCHELL / Gut vorbereitet in die Gartensaison: Wasserversorgung im Außenbereich

SCHELL GmbH & Co. KG

Der Frühling bringt neues Leben in den Garten. Mit den ersten warmen Tagen beginnt die Zeit, in der viele draußen wieder anpacken. Beete werden bepflanzt, Terrassen und Wege gereinigt und die Gartenmöbel aus dem Winterquartier geholt. Wasser ist dabei unverzichtbar - umso wichtiger ist es, dass der Außenwasseranschluss zuverlässig funktioniert. Das Problem: Schäden an Außenleitungen und Armaturen werden häufig erst im Frühjahr entdeckt. Praktisch sind daher Lösungen, die "mitdenken" und Frostschäden von Anfang an verhindern - wie die frostsichere Außenwandarmatur POLAR II von SCHELL.

Im Frühling zeigt sich, ob der Außenbereich den Winter unbeschadet überstanden hat. Ein kurzer Kontrollgang rund ums Haus schafft die beste Grundlage für einen entspannten Start in die Gartensaison. Neben dem Freiräumen und Reinigen von Terrassen, Zufahrten und Wegen sollten auch die Außenwasseranschlüsse geprüft werden. Frost und lange Standzeiten im Winter können Spuren hinterlassen haben. Undichte Stellen, beschädigte Armaturen oder geplatzte Leitungen fallen jedoch oft erst auf, wenn das Wasser wieder läuft.

Zuverlässig im Hintergrund - ganz ohne zusätzliche Handgriffe

Ein Außenwasseranschluss sollte vor allem eins sein: unkompliziert. Aufdrehen, Wasser nutzen, wieder schließen - ohne an Absperren oder Entleeren denken zu müssen. Doch genau das ist entscheidend, um die Armatur im Winter vor Frost zu schützen und im Frühling ohne Probleme wieder nutzen zu können. Genau hier setzt die frostsichere Außenwandarmatur POLAR II von SCHELL an. Dank integrierter Zwangsbelüftung entleert sich die Armatur nach jeder Nutzung automatisch. So bleibt kein Wasser in der Leitung zurück und Frostschäden werden zuverlässig verhindert.

Gerade im Frühjahr ist das ein entscheidender Vorteil. Denn auch im März oder April können die Temperaturen nachts noch einmal unter den Gefrierpunkt fallen - oft unerwartet. Mit POLAR II bleibt der Außenwasseranschluss auch in solchen Übergangsphasen sicher und einsatzbereit.

Langlebig, robust und wartungsfreundlich

Die frostsichere Außenwandarmatur POLAR II ist für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich ausgelegt - egal ob Terrassen-, Garagen- oder Gartenzapfstellen. Zum Abdichten kommt statt einer klassischen Flachdichtung ein langlebiger O-Ring zum Einsatz. Das reduziert Verschleiß und erhöht die Lebensdauer. Zudem ist die Armatur besonders wartungsfreundlich: für die Wartung genügt ein einfaches Herausziehen der Spindel.

Schutz vor Wasserdiebstahl und unbefugter Nutzung

Nicht nur Frost, auch Vandalismus oder unberlaubte Wasserentnahme stellen im Außenbereich eine potenzielle Gefahr dar - besonders an öffentlich zugänglichen Stellen. Die clevere Kombination aus Außenwandarmatur POLAR II und dem abschließbaren COMFORT-Griff SECUR von SCHELL bietet hier einen zuverlässigen Schutz vor unbefugter Nutzung. Der abschließbare Griff ermöglicht die gezielte Freigabe der Wasserentnahme nur für berechtigte Personen mit dem passenden Schlüssel und schützt so zuverlässig vor Missbrauch.

Fazit: Entspannt in die Gartensaison starten

Mit der Außenwandarmatur POLAR II bietet SCHELL eine durchdachte Lösung für eine sichere und komfortable Wasserversorgung im Außenbereich. Die automatische Entleerung schützt zuverlässig vor Frostschäden, die robuste Ausführung sorgt für Langlebigkeit und der optionale COMFORT-Griff SECUR erhöht die Sicherheit. So schaffen Hausbesitzer die besten Voraussetzungen für einen sorgenfreien Start in die Gartensaison.

Checkliste: So bereiten Sie den Außenbereich auf die neue Saison vor

Wasserleitungen & Armaturen

Außenwasseranschlüsse und Armaturen sichtbar prüfen

Wasser kurz aufdrehen und auf Dichtigkeit achten

Schläuche erst nach der Kontrolle anschließen

Auf Tropfen, Druckverlust und ungewöhnliche Geräusche achten

Garten und Außenbereich

Wege, Terrassen und Zufahrten freiräumen und reinigen

Gartenmöbel und -geräte prüfen und einsatzbereit machen

Beete und Außenbereiche aufräumenn und zum Bepflanzen vorbereiten

Sichtbare Schäden bspw. an Zäunen, Wegen oder Terrassen erkennen und beheben

