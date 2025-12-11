SCHELL GmbH & Co. KG

Küchenarmatur GRANDIS E von SCHELL: Hygienische und flexible Lösung für moderne Küchen

Aktuelle Küchentrends setzen - neben hohen Designansprüchen - verstärkt auf Komfort, Individualität und nachhaltige Lösungen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach smarter Technik, die den Alltag erleichtert. Das zeigt sich gerade in der Vorweihnachtszeit, in der vielerorts die ersten Vorbereitungen für die Festtage beginnen und die Küchen stärker genutzt werden. Mit der hybriden Küchenarmatur GRANDIS E präsentiert SCHELL eine Armatur, die diese Anforderungen vereint. Die Kombination aus Einhebelmischer und berührungsloser Bedienung ermöglicht eine hygienische Nutzung und senkt zudem den Wasserverbrauch im Vergleich zu regulären Einhebelmischern. Die mehrfach ausgezeichnete Armatur verbindet damit zwei Bedienwelten in einem Produkt und schafft Flexibilität für unterschiedliche Alltagssituationen in der Küche.

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und in vielen Küchen wird wieder fleißig geknetet, gerührt und gebacken - dabei sind verschmutzte Hände keine Seltenheit. Mit Teig- oder Mehlresten an den Händen wird die Bedienung einer klassischen Küchenarmatur oft umständlich und hinterlässt Spuren auf der Armatur. Die GRANDIS E bietet hier einen klaren Vorteil: Der Wasserfluss kann durch die berührungsfreie Auslösung via Nahreflex gestartet und wieder gestoppt werden - so bleibt die Armatur sauber, selbst wenn die Hände es nicht sind. Darüber hinaus verfügt die Armatur über eine individuell einstellbare Laufzeit. Diese Funktion ist gerade beim Befüllen großer Töpfe hilfreich, da so beide Hände frei bleiben. Die Armatur stoppt nach Ablauf der maximalen Laufzeit automatisch. Alternativ kann der Wasserfluss auch klassisch per Einhebelmischer ausgelöst und die Temperatur reguliert werden. Eine integrierte Heißwassersperre verhindert den Kontakt mit zu heißem Wasser. Das ist besonders praktisch, wenn Kinder die Armatur selbst bedienen oder beim gemeinsamen Backen und Kochen mithelfen. So wird die Armatur nicht nur zum verlässlichen Begleiter im Familienalltag, sondern auch zu einer anwenderfreundlichen Geschenkidee für die Weihnachtszeit.

Automatisierte Stagnationsspülungen zum Erhalt der Trinkwassergüte

Zum Schutz der Trinkwasserhygiene bietet GRANDIS E außerdem die Möglichkeit, Stagnationsspülungen nach festgelegten Spülintervallen durchzuführen. Dadurch wird das Wasser, welches beispielsweise während des Urlaubs über Tage oder sogar Wochen in den Leitungen steht, regelmäßig automatisch ausgespült - ein entscheidender Faktor, um die gesundheitsgefährdende Vermehrung von Bakterien wie Legionellen zu verhindern und die hohe Qualität des Trinkwassers zu erhalten.

Mehrwert für Vermieter und Eigentümer durch elektronische Armaturen

Die Armatur mit elegantem, zeitlosen Design ist nicht nur in der Küche ein echter Hingucker: Elektronische Armaturen wie die GRANDIS E steigern die Attraktivität einer Wohnung und wirken sich positiv auf den Wert einer Immobilie aus - ein echter Mehrwert für Vermieter und Eigentümer. Gleichzeitig leistet der Einsatz elektronischer Armaturen einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Trinkwassergüte. Wer im Privathaushalt an ausgewählten Entnahmestellen, wie beispielsweise in der Küche, auf elektronische Armaturen setzt, kann Hauptleitungen und Zugänge zur Wohnung gezielt spülen und erreicht dabei eine gesteigerte Trinkwasserhygiene.

Vernetzte Armaturen für einen hygienischen Gebäudebetrieb

Gebäudebetreiber von öffentlichen und gewerblichen Liegenschaften profitieren besonders von der Vernetzung der Armatur in das SCHELL Wassermanagament-System SWS und dem dazugehörigen Cloud-Service SMART.SWS. Die Armatur kommt in solchen Gebäuden häufig in Teeküchen, Mitarbeiterküchen oder vergleichbaren Bereichen zum Einsatz, in denen ein zuverlässiger und hygienischer Betrieb wichtig ist. Durch die Anbindung an das Wassermanagement-System lassen sich Stagnationsspülungen zeit- oder temperaturgesteuert auslösen. Außerdem können Armaturen in Gruppen zusammengefasst werden, um den bestimmungsgemäßen Betrieb zu simulieren. Darüber hinaus haben Betreiber und Facility Manager ihre Liegenschaften jederzeit im Blick und Zugriff auf die lückenlose Dokumentation aller Nutzungen und Spülungen. Der Erhalt der Trinkwassergüte kann so optimal unterstützt werden.

