Mit Armaturen von SCHELL Trinkwasserhygiene schützen / Sauberes Trinkwasser zu Hause: Verantwortungsvoller Umgang ist entscheidend

Deutschland zählt zu den Ländern mit der weltweit besten Trinkwasserqualität und einer jederzeit gegebenen Versorgungssicherheit. Dafür sorgt der lokale Wasserversorger. Entscheidend jedoch, in welcher Güte das Wasser beim Nutzer ankommt, ist die Qualität und der Wartungszustand der Gebäudeinstallation. Dafür sind die Eigentümer oder Verwalter von Gebäuden verantwortlich. Auch Mieter müssen zur Trinkwasserhygiene beitragen, indem sie regelmäßig alle Entnahmestellen nutzen, um das verderbliche Lebensmittel Trinkwasser in der Installation zu erneuern. Unterstützung bieten dabei elektronische Armaturen von SCHELL, die automatische Stagnationsspülungen durchführen und so zum Erhalt der Trinkwassergüte beitragen.

Während Wasserversorger eine konstant hohe Qualität bis zum Hausanschluss gewährleisten, hängt der hygienische Zustand des Wassers im Gebäude von mehreren Faktoren ab. Regelmäßige Nutzung aller Entnahmestellen, kurze Stagnationszeiten und eine fachgerechte Wartung der Installation sind essenziell. Sobald Trinkwasser überlange in der Trinkwasserinstallation verweilt, verändert sich seine Qualität. Für Eigentümer und Verwalter bedeutet das, Abläufe und Zuständigkeiten klar zu definieren, um die Wasserqualität jederzeit sicherzustellen.

Regelmäßiger Wasserfluss schützt vor Mikroorganismen

Wasser ist ein Naturprodukt und damit nicht unbegrenzt haltbar. Bereits nach wenigen Stunden verliert es an "Frische": Stagnationszeiten von mehr als vier Stunden gelten bereits als kritisch. Trinkwasser sollte ab dann nicht mehr als Lebensmittel verwendet werden - das gilt insbesondere für Säuglinge und Schwangere. Steht Wasser rund 72 Stunden oder länger, können sich Bakterien stark vermehren - darunter auch Legionellen, die in geringer Konzentration natürlicher Bestandteil des Wassers sind, bei übermäßiger Vermehrung jedoch ein gesundheitliches Risiko darstellen können. Gerade beim Duschen ist die Gefahr einer Ansteckung besonders hoch: Legionellen vermehren sich optimal bei Temperaturen zwischen 30 °C und 45 °C und können über vernebeltes, eingeatmetes Wasser in die Lunge gelangen. Damit frisches, hygienisch einwandfreies Wasser aus jeder Entnahmestelle kommt, muss in den Leitungen ein regelmäßiger Wasserwechsel stattfinden.

Gemeinsame Verantwortung für sauberes Trinkwasser

Die Verantwortung für Trinkwasser verteilt sich auf mehrere Ebenen: Wasserversorger sichern die Qualität bis zum Hausanschluss, während Eigentümer und Betreiber ab dem Wasserzähler für die gesamte Trinkwasserinstallation verantwortlich sind. Dazu gehören regelmäßige Kontrollen sowie eine fachgerechte Wartung der Anlage. Wartungs- und Inspektionsintervalle finden sich in der DIN EN 806-5 und den Herstellerhinweisen. Nutzer und Bewohner unterstützen den Erhalt der Wassergüte, indem sie Wasser regelmäßig entnehmen und bei Bedarf Stagnationsspülungen durchführen. Saubere, entkalkte oder erneuerte Strahlregler tragen ebenfalls zur Trinkwasserhygiene bei. Bei längeren Leerständen muss der Eigentümer oder die Hausverwaltung geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Wassergüte zu erhalten und benachbarte Wohnungen zu schützen.

Elektronische Armaturen schützen zuverlässig vor Stagnation

Was in öffentlich genutzten Gebäuden bereits etabliert ist, gewinnt auch im privaten Bereich zunehmend an Bedeutung: Moderne elektronische Armaturen von SCHELL bieten eine komfortable und sichere Möglichkeit, überlange Stagnation in Trinkwasserleitungen zu vermeiden. Sie führen automatische Spülungen durch und halten so kontinuierlich den erforderlichen Wasseraustausch aufrecht. Eine einfache, aber äußerst wirksame Maßnahme ist der Einsatz an strategisch wichtigen Stellen, möglichst am Ende der Wohnungsleitung, aber auch im Gäste-WC oder der Küche: Denn das Gäste-WC wird oft wochenlang nicht genutzt und bei der Küche handelt es sich um einen sensiblen Bereich. Werden diese Entnahmestellen regelmäßig genutzt und bei Bedarf gezielt gespült, werden automatisch die gesamte Wohnungsleitung sowie Teile der Verteilerleitung durchströmt. Dadurch wird die übermäßige Vermehrung von Bakterien zuverlässig verhindert. Gleichzeitig benötigen die Spülvorgänge nur geringe Wassermengen und unterstützen damit einen verantwortungsvollen und ressourcenschonenden Umgang mit Trinkwasser.

Fazit: Moderne Technik unterstützt beim Erhalt der Trinkwasserhygiene

Die Sicherung der Trinkwasserhygiene ist eine gemeinsame Aufgabe von Eigentümern, Verwaltern und Bewohnern. Regelmäßige Nutzung, fachgerechte Wartung und ein bewusster Umgang mit Trinkwasser sind dafür entscheidend. Elektronische Armaturen erleichtern diese Aufgabe erheblich, indem sie automatische Spülungen ermöglichen und so Stagnation vorbeugen. Das trägt nicht nur zur Gesundheit der Bewohner und zum Erhalt des Gebäudewerts bei, sondern fördert zugleich die nachhaltige Nutzung der lebenswichtigen Ressource Wasser.

