ASIA'S 50 BEST BARS 2025 ZEIGT, WELCHE LOKALE AUF DER ERWEITERTEN LISTE 51-100 STEHEN

Asia's 50 Best Bars, gesponsert von Perrier, wirft ein Schlaglicht auf ein erweitertes Angebot an außergewöhnlichen Trinkerlebnissen in der gesamten Region und gibt zum fünften Mal in Folge die erweiterte Liste 51–100 bekannt. Die Rangliste wird zwei Wochen vor der Live-Preisverleihung in Macau veröffentlicht und wird durch die Stimmen der Asia's 50 Best Bars Academy erstellt: eine weitgereiste, geschlechtsspezifisch ausgewogene Gruppe von mehr als 300 Fachleuten aus der Branche, darunter Barkeeper, Barbesitzer, Getränkejournalisten und Cocktail-Kenner, die für Lokale stimmen, die ihrer Meinung nach die besten Bar-Erlebnisse in der Region bieten.

Die Liste 51–100: ein Schnappschuss

Die diesjährige Liste 51–100 enthält 14 neue Einträge aus der gesamten Region

Die Liste umfasst Bars an 23 verschiedenen Orten in Asien

Sechs Bars aus Singapur stehen auf der erweiterten Liste, darunter der Neuzugang Side Door auf Platz No.53

Seoul, Shanghai, Taipeh und Tokio sind mit jeweils vier Bars auf der Liste vertreten

Bars aus Shenzhen, Phnom Penh und Kaohsiung geben ihr Debüt in der Rangliste mit Obsidian Bar (No.51), Sora (No.65) und Maltail (No.75)

Emma Sleight, Content-Leiterin für Asia's 50 Best Bars, sagt: "Es ist eine Freude, eine so lebendige und vielseitige Mischung von Bars auf der diesjährigen Liste 51–100 zu begrüßen. Seit der Einführung der erweiterten Rangliste im Jahr 2021 lassen wir uns immer wieder von der bemerkenswerten Kreativität und den grenzüberschreitenden Bars inspirieren, die die vielfältigen Getränkekulturen Asiens in den Mittelpunkt stellen und mit globaler Anziehungskraft verbinden. Diese jährliche Welle von Neuzugängen und das Auftauchen neuer Reiseziele spiegeln eine Region wider, die sich ständig weiterentwickelt. Wir hoffen, dass noch mehr Barkeeper-Talente weiterhin unvergessliche Trinkerlebnisse für anspruchsvolle Gäste in ganz Asien schaffen werden."

Angeführt wird die erweiterte Liste von der Obsidian Bar in Shenzhen auf Platz No.51. Aus Seoul sichert sich Pine & Co den Platz No.52, dicht gefolgt von Soko auf Platz No.54. Mehrere Reiseziele sind mit jeweils zwei Bars auf der erweiterten Liste vertreten, darunter Goa mit dem Neuzugang Bar Outrigger (No.55) und dem Wiedereinstieg Hideaway (No.94).

Die vollständige Liste 51–100 finden Sie hier.

Die Liste der Asia's 50 Best Bars 2025 wird bei der Preisverleihung am 15. Juli 2025 in Macau in Zusammenarbeit mit den Destinationspartnern Wynn Macau und Wynn Palace bekannt gegeben. Die Preisverleihung wird ab 20:00 Uhr Macau-Zeit auch auf dem YouTube-Kanal von 50 Best live übertragen.

