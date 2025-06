THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS KÜNDIGT DIE LISTE 51-100 FÜR 2025 AN

50 Best

The World's 50 Best Restaurants 2025, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna, geben heute die Liste der Restaurants von No. 51 - No. 100 bekannt, bevor die jährliche Preisverleihung am 19. Juni in Turin in der italienischen Region Piemont stattfindet. Diese erweiterte Liste umfasst sechs Kontinente und wurde anhand der Stimmen von 1.120 kulinarischen Experten, darunter Köche, Food-Journalisten und internationale Gastronomen, erstellt.

Die Liste 51-100 umfasst Restaurants in 37 Städten auf sechs Kontinenten

12 neue Einträge aus 12 verschiedenen Städten, von São Paulo und San Francisco bis Macau und Tulum

Neun Einträge aus Asien, 20 aus Europa, acht aus Nordamerika, acht aus Südamerika, drei aus Afrika und zwei aus Ozeanien

Der höchste Neuzugang ist Arca in Tulum, Mexiko, auf No. 67

Queenstown, Neuseeland, ist mit dem Amisfield Restaurant auf No. 99 erstmals in der Liste 51-100 vertreten

Restaurants in Europa führen die Liste mit 20 Einträgen an, darunter Neuzugänge wie das Koan in Kopenhagen (No. 91), das Cocina Hermanos Torres in Barcelona (No. 78), das Txispa in Atxondo (No. 85) und das Al Gatto Verde in Modena (No. 92). Deutschland ist mit dem Restaurant Tim Raue (No. 58), Nobelhart & Schmutzig (No. 59) und Tantris (No. 73) vertreten. In Spanien sind es Quique Dacosta (No. 65), Aponiente (No. 84) und Mugaritz (No. 87).

Asien sichert sich mit Macau und Shanghai neue Einträge und reiht sich damit in die Liste der Restaurants in Tokio, Seoul, Mumbai und Singapur ein. Kapstadt ist mit drei Einträgen auf der Liste vertreten, wobei Salsify at the Roundhouse auf No. 88 debütiert.

Nordamerika begrüßt drei neue Spots: Arca in Tulum in Mexiko (No. 67), Huniik in Mérida in Mexiko (No. 89) und César in New York in den USA (No. 98). Das Atelier Crenn in San Francisco in den USA steht wieder auf der Liste (No. 96) und das Le Bernardin in New York in den USA auf No. 90.

Der einzige Neuzugang in Südamerika ist Tuju in São Paulo in Brasilien (No. 70), neben wiederkehrenden Namen aus Rio de Janeiro, Bogotá, Quito und Cusco. Saint Peter in Sydney in Australien belegt No. 66, und Neuseeland ist mit dem Amisfield Restaurant in Queenstown (No. 99) erstmals in der Liste vertreten.

William Drew, Director of Content bei The World's 50 Best Restaurants, erklärt: „Die erweiterte Liste dieses Jahres verdeutlicht die Tiefe und Vielfalt der globalen Gastronomieszene. Herzlichen Glückwunsch an alle vorgestellten Restaurants. Wir freuen uns darauf, gemeinsam bei der diesjährigen Preisverleihung zu feiern."

The World's 50 Best Restaurants 2025 werden am 19. Juni um 20.00 Uhr Turiner Zeit im Livestream auf dem 50 Best YouTube-Kanal hier übertragen.

