HANDSHAKE SPEAKEASY AUS MEXIKO-STADT WIRD ZUM ZWEITEN MAL IN FOLGE ZUR THE BEST BAR IN NORTH AMERICA GEKÜRT, ALS DIE RANGLISTE DER NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS VERÖFFENTLICHT WURDE

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire)

Handshake Speakeasy in Mexiko-Stadt ist die No.1 und wurde zur The Best Bar in Mexico, gesponsert von Perrier gekürt

in Mexiko-Stadt ist die No.1 und wurde zur gekürt Die diesjährige Liste umfasst 26 US bars, 14 aus Mexiko, 8 aus Kanada und 2 aus der Karibik

Der The Best Bar in Canada, gesponsert von Torres Brandy , geht an Bar Pompette (No.7) aus Toronto

, geht an (No.7) aus Toronto Library by the Sea , Grand Cayman, No.30, erhält die Auszeichnung The Best Bar in the Caribbean, gesponsert von Scrappy's Bitters

, Grand Cayman, No.30, erhält die Auszeichnung Julie Reiner vom Clover Club und Milady's in New York gewinnt den Roku Industry Icon Award

vom Clover Club und Milady's in New York gewinnt den Lemon , Chicago, gewinnt den Campari One To Watch Award

, Chicago, gewinnt den Der Three Cents Best New Opening Award geht an die New Yorker Clemente Bar (No.11)

geht an die New Yorker (No.11) Thunderbolt , Los Angeles, No.24, erhält den Ketel One Sustainable Bar Award

, Los Angeles, No.24, erhält den Toronto's Civil Works wird mit dem Siete Misterios Best Cocktail Menu Award ausgezeichnet

wird mit dem ausgezeichnet Mírate in Los Angeles, No.12, ist der Gewinner des Nikka Highest Climber Award

in Los Angeles, No.12, ist der Gewinner des New York's Sip & Guzzle (No.5) erhält den Disaronno Highest New Entry Award

(No.5) erhält den Carry On in Phoenix gewinnt den Best Bar Design Award, gesponsert von St-Germain

in Phoenix gewinnt den Licorería Limantour (No.9) in Mexiko Stadt erhält den Rémy Martin Legend of the List Award

Die Liste der North America's 50 Best Bars, gesponsert von Perrier, wurde am 29. April 2025 im Rahmen einer Live Preisverleihung im JW Marriott Parq Vancouver bekannt gegeben. Dies war das erste Jahr, in dem die Preisverleihung in Kanada stattfand. Die jährliche Rangliste umfasst Bars aus ganz Nordamerika, einschließlich der USA, Kanada, Mexiko und der Karibik.

Handshake Speakeasy in Mexiko Stadt wurde zum zweiten Jahrin Folge zur No.1 gekürt und als The Best Bar in North America sowie The Best Bar in Mexico, gesponsert von Perrier ausgezeichnet. New York City's Superbueno No.2 und behält den Titel The Best Bar in Northeast USA, gesponsert von Naked Malt. Mexiko Stadt's Tlecān folgt No.3 auf.

Emma Sleight, Leiter Inhaltfür North America's 50 Best Bars, sagt: "Die diesjährige Liste ist ein Beweis für den unermüdlichen Antrieb, der die Cocktailbranche auszeichnet. Wir gratulieren Handshake Speakeasy zu ihrer herausragenden Leistung in Handwerk, Gastfreundschaft und Einfallsreichtum, die sie weiterhin zur No.1 krönen."

