Engagement Global gGmbH

Weltweit Projekterfahrung sammeln mit dem ASA-Stipendium

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Heute startet die Bewerbungsphase für das ASA-Stipendium 2026. Bis zum 20. Januar 2026 können sich Studierende sowie Personen in und mit Berufsausbildung für das ASA-Programm bewerben. Gesucht sind junge Menschen zwischen 21 und 30 Jahren, die internationale Projekterfahrung sammeln möchten.

Mit Stipendium ins Ausland

Auch 2026 bietet das ASA-Programm wieder vielfältige Möglichkeiten, sich weltweit für nachhaltige Entwicklung zu engagieren und dabei wertvolle Praxiserfahrung zu sammeln. In 136 Projekten in über 45 Ländern arbeiten die Teilnehmenden an Themen wie Umweltbildung, nachhaltiger Verkehrsentwicklung oder Geschlechtergerechtigkeit.

Das Programm kooperiert dabei mit über 100 Projektpartnern. Das Besondere daran: Die Partner kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Dazu zählen Nichtregierungsorganisationen (NRO), Stiftungen, Unternehmen und Hochschulen. Gemeinsam mit ihnen können junge Menschen aus allen Fachrichtungen ihr Wissen einbringen, praktische Erfahrung sammeln und Lösungen für globale Herausforderungen entwickeln. Alle Stipendiat*innen nehmen zudem an Vorbereitungsseminaren teil, in denen sie sich intensiv mit globalen Zusammenhängen, Nachhaltigkeit und interkultureller Zusammenarbeit auseinandersetzen.

Das Stipendium, das von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) vergeben wird, deckt die Kosten für Lebenshaltung, Hin- und Rückreise sowie die Auslandskrankenversicherung.

Vielfältige Formate, vielfältige Möglichkeiten

Interessierte können aus drei Programmkomponenten wählen, je nach persönlichem Schwerpunkt und Interesse. Bei ASA NGO arbeiten die Teilnehmenden mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen und unterstützen Projekte zu Themen wie Bildung, Klima oder soziale Teilhabe. ASApreneurs richtet sich an alle, die sich für nachhaltiges Unternehmertum und innovative Geschäftsideen begeistern und gemeinsam mit Start-ups oder Social Businesses neue Ansätze erproben möchten. ASA-Hochschule steht für gemeinsame Forschungsarbeit mit Partnerhochschulen und ist interessant für alle, die wissenschaftlich arbeiten und internationale akademische Kooperationen erleben wollen.

Das ASA-Programm ist ein entwicklungspolitisches Austausch- und Stipendienprogramm für junge Menschen zwischen 21 und 30 Jahren. Rund 280 Personen aus Deutschland und Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und Südosteuropas nehmen jedes Jahr teil. Unter Anleitung der internationalen Projektpartner arbeiten die Teilnehmenden drei oder sechs Monate in sozial gerechten und nachhaltigen Projekten.

Weitere Informationen:

Zu den Projekten 2026

Zur ASA-Website

Zur Website zum ASA-Jubiläum 2025

Original-Content von: Engagement Global gGmbH, übermittelt durch news aktuell