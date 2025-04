Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER

Der Feinschmecker feiert 50 Jahre Genuss

Umfangreich wie nie zuvor: Jubiläumsausgabe mit 332 Seiten

Die wichtigsten kulinarischen Trends, Gerichte und Köche aus 50 Jahren

Exklusive Gespräche mit Günther Jauch, Eckart Witzigmann u.a.

Feinschmecker-Geburtstagsmenü von Tim Raue

Seit fünf Jahrzehnten inspiriert Der Feinschmecker Genussmenschen und Hobbyköche mit exklusiven Einblicken in die internationale Gourmetwelt, mit raffinierten Rezepten und den aktuellen kulinarischen Trends. Seine von erfahrenen Tester-Teams jährlich neu kuratierten Best-of-Guides und die gefeierten WINE AWARDS bieten zuverlässige Orientierung bei der Auswahl exzellenter Genussadressen und Weine. Zum 50. Jubiläum feiert Deutschlands kulinarisches Lead Magazin nun nicht nur seine eigene Erfolgsgeschichte, sondern auch die Leidenschaft für Genuss, die es mit seinen Leserinnen und Lesern teilt. Mit einer besonderen Jubiläumsausgabe, hochkarätigen Gastautoren und einem Blick auf die kulinarischen Highlights der letzten Jahrzehnte setzt das Magazin aus dem Hamburger Jahreszeiten Verlag damit ein geschmackvolles Zeichen in der Medienlandschaft.

Das Heft beeindruckt schon durch seinen maximalen Umfang: Auf 332 Seiten, so viele wie noch bei keiner Ausgabe zuvor, nimmt das Magazin seine Leserinnen und Leser mit auf eine Zeitreise durch 50 Jahre Genuss und zeigt auf wunderbare Weise, wie sich die Ästhetik des Essens und die Erwartung an "gute Küche" im Laufe der Jahrzehnte gewandelt haben. "Viele fragen mich in diesen Wochen, welche Epoche für mich die spannendste ist: Natürlich hat die spanische Küche mit Molekularküchen-Pionier Ferran Adrià alles, was wir bis dato übers Kochen dachten, verändert. Aber wirklich spannend ist der Gesamtblick auf die großen Entwicklungen - ob Nouvelle Cuisine, Fusion, Nordische Küche, Molekular- oder Heimatküche. Tim Raue zeichnet sie für uns in einem wunderbaren Zeitreise-Menü nach: Von Austern über Stickstoff bis Königsberger Klopse - der Sternekoch hat anlässlich unseres Jubiläums fünf Gerichte entwickelt, die jeweils eine der stilprägendsten Epochen verkörpern", so Chefredakteurin Gabriele Heins. Joerg Meyer von der Hamburger Bar Le Lion hat mit dem "Itameshi" den passenden Geburtstags-Drink kreiert, einen eleganten Cocktail aus italienischen und japanischen Zutaten, veredelt mit Honig und Zitrone.

Günther Jauch: "So eine starke Solidarität wie unter Winzern gibt es beim Fernsehen nicht"

Auch TV-Legende Günther Jauch zieht Bilanz in der Geburtstagsausgabe. Vor genau 15 Jahren haben er und seine Frau das Saar-Weingut von Othegraven übernommen. Kopfüber habe er sich in das Abenteuer Weinbau gestürzt, so Jauch im Interview. "Wenn ich alles das gewusst hätte, was auf einen zukommt, wäre ich wohl doch zurückgeschreckt. Aber ich konnte so eintauchen in eine neue faszinierende, lustige und lebendige Welt." Besonders schätzt der Moderator den Zusammenhalt in der Branche über die Grenzen der Weinberge hinaus: "So eine starke Solidarität wie unter Winzern gibt es beim Fernsehen nicht."

Eckart Witzigmann: Für das Essen seiner Mutter würde er heute noch meilenweit laufen

Was Günther Jauch für die deutsche Fernsehlandschaft ist, ist Eckart Witzigmann für die deutsche Gastronomie. Wie kaum ein anderer hat er die deutschsprachige Genusswelt geprägt. Im Exklusiv-Interview mit dem Feinschmecker blickt Witzigmann, der 1979 als erster Koch drei Michelin-Sterne in Deutschland erhielt, auf die Stationen seiner Karriere zurück und erinnert sich auch an seine "kulinarische Kindheit": Seine Mutter habe aus den einfachsten Zutaten etwas Besonderes zaubern können, zum Beispiel Spiegelei mit Spinat. "Dafür würde ich heute noch meilenweit laufen", erinnert er sich. Mit viel Ausdauer, Mut, einer großen Liebe zum Detail und auch einer guten Portion Bescheidenheit hob Witzigmann die hiesige Kochkunst auf ein neues Niveau und beeinflusste eine ganze Generation von Köchen. "Ich wollte jeden Tag als Koch besser werden, war ehrgeizig und diszipliniert und habe mir selbst den größten Druck gemacht - für meine Mitmenschen oft sehr anstrengend", resümiert Witzigmann.

Der Feinschmecker und die Ernährungsmedizin: Hochverarbeitetes ist der gemeinsame Feind

Ein Heft über 50 Jahre deutsche Gourmandise kommt auch am Thema Gesundheit und Essgewohnheiten nicht vorbei. Für Deutschlands bekanntesten Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl gilt: "Gesundes Essen muss schmecken. Sonst befolgen die Menschen Empfehlungen nicht." Die Esskultur habe sich über die Jahre stark verändert. Früher kochte man alles selbst, heute dominieren hochverarbeitete Produkte in der heimischen Küche. "Das ist unser gemeinsamer Feind - Der Feinschmecker und die Ernährungsmedizin sind sozusagen enger zusammengerückt. Denn wer selbst kocht, der hat schon mal mit großer Wahrscheinlichkeit etwas Gesundes auf dem Teller", so Riedl.

Großes Jubiläumsgewinnspiel

Und kein Geburtstag ohne Geschenke: Leserinnen und Leser können im großen Jubiläumsgewinnspiel ihr Feinschmeckerwissen testen und tolle Preise gewinnen, darunter Genussreisen, edle Accessoires nicht nur für die Küche und attraktive Gutscheine. Die Jubiläumsausgabe ist ab 11. April im Handel.

