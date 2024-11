Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER

Die 500 besten Cafés und Kaffeeröstereien in ganz Deutschland - ausgezeichnet von Der Feinschmecker

16 Landessieger: das beste Café und die beste Rösterei für jedes Bundesland

Umfangreicher redaktioneller Guide in der aktuellen Ausgabe von Der Feinschmecker

Der kleine Luxus einer exquisiten Tasse Kaffee und einem köstlichen Stück Kuchen oder Torte ist mehr als nur eine Gaumenfreude: Es ist ein Genussmoment, ein kleiner Luxus im Alltag. Solche behaglichen Auszeiten sind in der Hektik des Alltags gefragter denn je. Daher stellt Der Feinschmecker jetzt in seinem neuen Guide die 500 besten Cafés & Röstereien in Deutschland vor. Das Booklet erscheint zusammen mit der aktuellen Ausgabe 12/2024 von Der Feinschmecker.

Für den Wettbewerb waren mehr als 25 Testerinnen und Tester der Feinschmecker-Redaktion monatelang im ganzen Land unterwegs und prüften, wo Kaffee, Kuchen und Torten am besten schmeckten.

"Die Cafés und Röstereien haben unseren neuen Guide mit Spannung erwartet: Wer wird wieder gekürt und wer darf sich zum ersten Mal über das Feinschmecker-Gütesiegel freuen? Die Ausgezeichneten nutzen unsere Urkunden mit Stolz für die eigene Kommunikation und präsentieren sie stets an prominenter Stelle", so Kersten Wetenkamp, Redakteur Der Feinschmecker. "In diesem Jahr sind uns bundesweit vor allem zwei Trends aufgefallen: Zum einen französisch inspirierte Backwaren wie Eclairs und Macarons; zum anderen der Siegeszug der Robusta-Kaffeebohne, die mit dem Klimawandel besser zurechtkommt als viele andere Bohnen und zum Klassiker für Barista- und Siebträgermaschinen wird."

Für jedes Bundesland wurde in beiden Kategorien zudem jeweils ein Landessieger gekürt:

(Cafés - Röstereien)

Baden-Württemberg: Café König (Baden-Baden) - Kaffeesack (Achern)

Bayern: Beatrix Wittl (Neumarkt i.d. Oberpfalz) - Murnauer Rösterei (Murnau am Staffelsee)

Berlin: Konditorei Wittwer & Winkelmann - Vote

Brandenburg: Café Klinkmüller (Luckau) - Havelbohne (Potsdam)

Bremen: Café Knigge - August Münchhausen

Hamburg: Pâtisserie Johanna - Elbgold Röstkaffee

Hessen: Maison Köller - L'Art Sucré (Wiesbaden) - Reinholz (Fulda)

Mecklenburg-Vorpommern: Café Glücklich (Wismar) - Kontor Scheele (Stralsund)

Niedersachsen: Pâtisserie-Chocolaterie Elysée (Hannover) - Rösterei Machwitz (Hannover)

Nordrhein-Westfalen: Café Heinemann (Düsseldorf) - roestbar (Münster)

Rheinland-Pfalz: Theodor Pâtisserie (Landau) - Mainzer Kaffeemanufaktur (Mainz)

Saarland: Quanah Schott (Saarbrücken) - COMAME (St. Ingbert)

Sachsen: Hart & Herzlich - Pâtisserie unplugged (Leipzig) - Franz Morish (Leipzig)

Sachsen-Anhalt: Café Wiecker (Wernigerode) - Kaffeemänner Rider & Schatz (Aschersleben)

Schleswig-Holstein: Palmenhaus-Café (Altenkrempe) - Frieda Kaffee (Flensburg)

Thüringen: Pâtisserie Bergmann (Zeulenroda-Triebes) - Epitome Coffee Co (Erfurt)

Alle ausgezeichneten Cafés & Röstereien finden sich auch online unter https://www.feinschmecker.de/best-of. Dort lassen sich alle Lokalitäten nicht nur schnell und übersichtlich nach Städten, Services und anderen Kategorien filtern, via Google Maps wird auch mit einem Klick die Route zur jeweiligen Genussadresse angezeigt. Zudem finden sich hier, wie auch im gedruckten Guide, wertvolle Service-Tipps zu veganen, lactose- und glutenfreien Angeboten, Bio-Produkten, Online-Shops der Cafés und Röstereien u.v.m..

Über den Jahreszeiten Verlag

Wie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.

