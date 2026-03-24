Straubinger Tagblatt

SPD - Selbstbeschäftigung statt Reformeifer

Straubing (ots)

Lars Klingbeil hat erkannt, dass die Mehrheit die SPD für die Partei der Transferempfänger hält. Wenn sie wieder die Partei der Arbeitgeber werden will, dann braucht sie auch Mut zu Entscheidungen, die bei vielen Bürgern nicht gut ankommen. Die Debatte über die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern in der Kranken- und Pflegeversicherung ist nur ein Beispiel. Die Gewerkschaften wetzen schon die Messer und sprechen drohend von einem Angriff auf die Familien. Die nächsten Monate werden hart. Doch wenn die Kommissionen ihre Vorschläge vorgelegt haben, gibt es keine Ausreden mehr.

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