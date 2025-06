Können Martina Voss-Tecklenburg, Melody Haase, Jan Hofer und Elmar Paulke kochen? Zwölf Stars bereiten bei "Promi Taste" in SAT.1 leckere Löffel zu

Unterföhring (ots) - Erfolgreicher Fußball-Sonntag in SAT.1: Am Vorabend sehen 4,49 Millionen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) die 10-0-Torgala des FC Bayern München gegen die Amateure des Auckland City FC bei der Klub-WM. Das Spiel erzielte im Schnitt hervorragende 16,2 Prozent Marktanteil in der ...

